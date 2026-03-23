Detienen en Oaxaca a hondureño que estaba prófugo por feminicidio en hotel de Chiapas

Un hombre originario de Honduras fue detenido en el municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, por su presunta participación en el asesinato de una mujer en un hotel del estado de Chiapas.

Derivado de la colaboración interinstitucional con la Fiscalía del Estado de Chiapas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio cumplimiento a una orden de aprehensión que permitió la detención de una persona del sexo masculino, identificado como A.B.R.C., por el delito de feminicidio.

De acuerdo con la causa penal, A.B.R.C., originario de Honduras, fue identificado, localizado y detenido en calles del municipio de Santo Domingo Zanatepec en la región del Istmo de Tehuantepec.

Conforme a los datos asentados en la investigación, los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 2026 en un hotel ubicado en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, donde la víctima, una mujer-cuya identidad está reservada por ley- fue localizada sin vida, atada de pies y manos y con huellas visibles de violencia física.

Derivado de trabajos de inteligencia criminal y labores de investigación de la Vicefiscalía Regional del Istmo, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron establecer el paradero del presunto agresor, dando cumplimiento al mandato judicial en apego a los protocolos legales.

El hombre detenido fue trasladado a Chiapas, para su puesta a disposición ante la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

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JCS