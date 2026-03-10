Detienen a tres pescadores furtivos de caracol rosado en Arrecife Alacranes

Tras la detención de una embarcación furtiva, a la que se dio alcance, en el Parque Nacional Arrecife Alacranes, en Yucatán, se logró el aseguramiento de nueve conchas de caracol rosado y siete piezas de carne de caracol fresco, crudo eviscerado.

Además se detuvo a tres pescadores, que tenían en su poder artes de pesca ilegales dentro del área natural protegida como trajes para buceo, aletas, snorkel, visores, ganchos y utensilios para perforación, desarmadores y compresora.

El caracol rosado del Caribe (Lobatus gigas), se encuentra bajo veda permanente desde 1988 debido a su condición de sobreexplotación y su bajo ritmo de recuperación, por lo que no hay autorizaciones para su aprovechamiento extractivo.

Conchas de caracol rosado aseguradas en Yucatán Foto: Especial

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que en un operativo interinstitucional realizado el 4 de marzo pasado, se pudieron frenar estas actividades de pesca ilegal con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la organización Sea Shepherd Conservation Society.

Destacó que el equipo, los ejemplares y las partes de vida silvestre, junto con la embarcación y su motor, quedaron bajo resguardo de la Semar, autoridad que actuó como primer respondiente, para su puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El caracol rosado es una especie de gran importancia ecológica para los ecosistemas marinos del Caribe y se encuentra incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Su extracción ilegal representa una amenaza directa para el equilibrio de los arrecifes y las praderas marinas donde habita.

Embarcación donde fueron aseguradas conchas de caracol rosado en Yucatán Foto: Especial

Tapir capturado con un lazo sigue grave

El Tapir Centroamericano (Tapirus bairdii), trasladado de Las Choapas, Veracruz, al Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se mantiene delicado de salud, debido a las lesiones y el estrés que le provocaron los habitantes del Ejido Coatzintla, que lo capturaron con un lazo, cuando se acercó a sus cultivos de maíz.

En una tarjeta informativa, el ZooMAT dio a conocer que durante las últimas horas, el ejemplar silvestre comenzó a aceptar pequeñas cantidades de alimento como fruta, concentrado especial y ramoneo de plantas nativas propias de su dieta.

Asimismo, ha ingerido agua y electrolitos que contribuyen a mantener su hidratación; sin embargo, como resultado de las valoraciones médicas, se confirmó que el ejemplar presenta diversas lesiones en distintas zonas del cuerpo, algunas de ellas de consideración, asociadas al proceso de sujeción y al manejo previo al que fue sometido. A ello se suma un estado general comprometido derivado del estrés fisiológico y del desgaste que presentaba al momento de su rescate" precisó.

El ZooMAT explicó que entre las lesiones identificadas en el Tapir, especie "En Peligro de Extinción", de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059, se encuentran áreas con desprendimiento superficial de piel, particularmente en cuello y extremidades, que requieren manejo médico constante.

De igual manera, se detectó que el ejemplar presenta conjuntivitis, edema periocular y la presencia de una úlcera en el ojo izquierdo, condiciones que también se encuentran bajo tratamiento por parte del equipo veterinario.

Actualmente recibe tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios, además de limpieza y desinfección permanente de las heridas para prevenir complicaciones", indicó.

El Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, subrayó que "debido a la naturaleza de las lesiones y al estado general en el que fue recibido, su condición se mantiene delicada, por lo que los próximos días serán fundamentales para evaluar su evolución".

Agregó que el ejemplar permanece bajo vigilancia médica continua las 24 horas del día, monitoreando de forma constante su evolución clínica y su respuesta al tratamiento.

jcp