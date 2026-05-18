Agente del ICE es acusado en Minnesota por herir a migrante

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue acusado el lunes por fiscales estatales de Minnesota en relación con el caso de un migrante venezolano herido en un tiroteo en enero.

Christian Castro, de 52 años, enfrenta cuatro cargos graves de agresión y uno de denuncia falsa de un delito, informó la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, en una conferencia de prensa televisada.

Castro fue uno de los dos agentes federales de inmigración suspendidos a comienzos de este año por presuntamente mentir sobre el tiroteo del 14 de enero en Mineápolis.

En el incidente, el venezolano Julio César Sosa-Celis resultó herido en una pierna.

El episodio ocurrió una semana después de que un agente federal en Mineápolis mató a tiros a Renee Good, ciudadana estadunidense de 37 años y madre de tres hijos.

Su muerte avivó las protestas contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump en la ciudad. Otro estadunidense, Alex Pretti, también fue abatido por agentes federales a finales de enero, lo que alimentó el rechazo contra la ofensiva en Mineápolis.

La fiscal Moriarty dijo que sobre Castro pesa una orden de detención a nivel nacional.

"Su placa federal no lo hace inmune a cargos estatales por su conducta delictiva en Minnesota", afirmó.

"No existe la inmunidad absoluta para los agentes federales que cometen delitos en este estado", enfatizó.

Según Moriarty, Castro disparó a través de la puerta principal de una vivienda e hirió a Sosa-Celis en la pierna.

En su declaración inicial sobre el tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó que "un extranjero ilegal de Venezuela" se resistió al arresto durante una parada de tráfico.

"Mientras el sujeto y las fuerzas del orden forcejeaban en el suelo, dos sujetos salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente del orden con una pala para nieve y un palo de escoba", indicó el DHS.

El agente entonces "efectuó un disparo defensivo para proteger su vida". Pero Moriarty afirmó que Castro "no fue golpeado con una pala ni con una escoba". "De hecho, no fue golpeado en absoluto", remarcó.

La campaña contra la inmigración irregular ayudó a que Trump resultara electo en 2024, pero las muertes de dos estadunidenses en Mineápolis, los videos de agentes encapuchados que secuestran personas en la calle y los reportes de personas atacadas con pruebas endebles han contribuido a una fuerte caída en su índice de aprobación.