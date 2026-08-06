Detienen a maestro de computación por abuso sexual infantil

Un maestro de computación buscado por el delito de abuso sexual infantil fue detenido por las y los agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Al momento de los hechos fue contratado temporalmente para impartir clases en una primaria pública del municipio de La Barca.

Manuel “N” fue capturado en calles del municipio de La Barca, a través de la cumplimentación de una orden de aprehensión vigente decretada por el Juzgado de Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal del Cuarto Distrito Judicial con sede en Ocotlán.

De las investigaciones se desprende que en 2019, en una escuela primaria pública ubicada en La Barca, el ahora detenido fue contratado de manera externa y temporal para impartir la asignatura de computación, situación que presuntamente aprovechó para realizar comentarios inadecuados y tocamientos indebidos a una niña, alumna de la institución.

Además, según se presume, amenazó a la niña para evitar que revelara lo sucedido.

No obstante, la víctima informó a su familia lo sucedido, por lo que se pudo interponer la denuncia correspondiente para lograr su captura.

Una vez que el Ministerio Público tuvo conocimiento de estos hechos, se iniciaron las indagatorias para obtener el mandamiento judicial ya ejecutado y llevar al detenido ante el juzgado que lo requería para que responda por los señalamientos.

La Fiscalía de Jalisco subrayó que no habrá impunidad en los delitos que afecten a las niñas, niños y adolescentes, por lo que se trabajará arduamente para investigar los hechos y lograr la captura de quienes están señalados en su comisión.