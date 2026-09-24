Acusan a pareja de brujería y la queman viva

Un hombre y una mujer fueron linchados tras acusarlos de brujería, en la comunidad Las Tacitas, del municipio de Ocosingo. En el video que circulan en redes sociales se observa como un grupo de hombres prenden fuego en el cuerpo a ambas personas.

Hasta el momento solo el del sexo masculino ha sido identificado y se dijo que respondía al nombre de Nicolás y contaba con 50 años de edad; la otra persona, de sexo femenino, era al parecer su esposa.

En el video se observa el momento en que le arrojan gasolina y luego prenden fuego, sin que ninguna autoridad de la comunidad impidiera el hecho registrado el 22 de septiembre por la noche.

La comunidad Las Tacitas se ubica dentro de la zona de la biosfera Montes azules de la selva lacandona, una zona de difícil acceso. Las autoridades aún deben confirmar oficialmente las identidades y las circunstancias exactas de lo ocurrido.

El hecho ha causado indignación y preocupación, especialmente ante las versiones de que la pareja tenía hijos menores de edad y quedaron en la orfandad y en situación de vulnerabilidad.

Otras de las versiones que ha circulado es que la pareja fue despojada de sus tierras y por lo tanto habría sido un acto de venganza. A su vez la Fiscalía para Asuntos Indígenas dio a conocer que inició la carpeta de investigación.

Otro caso, sucedió en San Juan Chamula, donde un joven de nombre Hugo, de 18 años de edad, fue encontrado calcinado sobre un camino de extravío, a la fecha no ha sido esclarecido el hecho, ocurrido el lunes, en el paraje Ch’ilim Jobeltik.

La víctima fue identificada como Hugo Pérez, de 19 años de edad, quien tenía su domicilio en el barrio Yalcobe, en la cabecera municipal de San Juan Chamula.

Familiares describieron a Hugo como un joven humilde y de valores. Ante lo ocurrido, exigieron a las autoridades esclarecer los hechos, localizar a los responsables y que su muerte no quede impune.

Se espera que la Fiscalía proceda al esclarecimiento de lo ocurrido, y logre dar con los responsables y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Se salva de ser linchado, pero no de golpiza

Por Miriam Bueno

En Tlaxcala, un sujeto se salvó de ser linchado, pero no del severo escarmiento que habitantes del municipio de Papalotla le propinaron y que lo envió al hospital, luego de ser señalado de intentar ingresar a un domicilio para cometer un robo.

Los hechos se registraron la madrugada de este jueves en el municipio de Papalotla. Vecinos decidieron hacer justicia por propia mano al percatarse, alrededor de las 3 de la mañana, de que un sujeto intentó ingresar a un domicilio.

Una llamada fue la que alertó a las autoridades. En el reporte se indicaba que varios hombres querían ingresar a un domicilio por la fuerza. Cuando la policía municipal llegó al lugar, se encontró con que alrededor de 10 hombres golpeaban a un sujeto que ya estaba en el piso, sometido por la turba.

Por lo que la policía lo rescató y trasladó a la comandancia, en donde se percataron de que requería atención médica y fue trasladado al hospital de San Pablo del Monte, al área de urgencias, donde permanece custodiado por policías.

Los habitantes manifestaron estar hartos de la inseguridad y de la nula vigilancia por parte de la policía.