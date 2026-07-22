Detienen a líder del Cártel de Juárez

El Ejército mexicano y la Guardia Nacional detuvieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, al líder del Cártel de Juárez y sicario del grupo armado de Los Aztecas, en posesión de 8 armas de fuego y cocaína.

La Fiscalía General de Chihuahua informó que el detenido, el cual fue arrestado junto con su esposa, es un objetivo prioritario y un generador de violencia en esta frontera.

El detenido fue identificado como Gerardo L. G., de 33 años, el cual tenía en su domicilio un arsenal, cartuchos, dinero y droga, en el fraccionamiento Bosques de Senecú en Ciudad Juárez.

En el lugar, en donde también fue detenida Jaqueline Guadalupe G. P., de 30 años de edad, se aseguraron 8 pistolas tipo escuadra fabricadas en los Estados Unidos, 9 milímetros, cocaína, más de un millón de pesos en efectivo y cartuchos diversos.

Cabe hacer mención que Gerardo L. G. es considerado un objetivo prioritario para las autoridades locales y extranjeras.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes definirán su situación legal.