Detienen a 'El Tanque', cofundador del CJNG y operador regional

Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, señalado como uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y heredero del mando de este grupo, fue detenido en Zapopan, Jalisco, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En un extenso mensaje en su cuenta de X, el funcionario federal destacó la captura del presunto operador de este grupo delictivo, tras la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el 22 de febrero de este año.

“Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein. Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia.

“El 5 de octubre, en Zapopan, Jalisco, fue detenido Iván ‘N’, alias El Tanque, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla”, indicó el responsable de las políticas de Seguridad Pública del gobierno de México.

Fuerzas federales custodian a 'El Tanque' frente a una aeronave oficial previo a su traslado. Especial

García Harfuch detalló que en el operativo de captura participaron integrantes de grupos de Fuerzas Especiales, de las diferentes instancias del gabinete de seguridad.

“La detención fue resultado de una operación conjunta de @Defensamx1 @SSPCMexico y @GN_MEXICO_ ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron”, indicó.

El Tanque, ligado a ataque a helicóptero en Jalisco

El titular de la SSPC explicó que El Tanque está relacionado con la agresión a un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el 1 de mayo de 2015, en Villa Purificación, Jalisco, en la que murieron ocho elementos del Ejército y uno de la desaparecida Policía Federal.

“Las investigaciones lo vinculan con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

“También se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco, en 2015, en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal”, explicó García Harfuch.

Ficha oficial de la detención de Iván Cazarín Molina, alias 'El Tanque'. Especial

El titular de la SSPC comentó que para captura de Cazarín Molina hubo intercambio de información con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“Fue detenido en flagrancia y se aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas.

“En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho por lo cual hubo intercambio de información con @DEAHQ”, detalló García Harfuch.

Agregó que El Tanque fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

“Reconocemos el profesionalismo y la valentía de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, del Grupo de Operaciones y los agentes de investigación de @SSPCMexico, de los agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y del personal del CNI.

“Agradecemos a los gobiernos de Veracruz y Jalisco, y a sus gobernadores, @rocionahle y @PabloLemusN, por su apoyo Cada acción tiene un objetivo claro: que las familias de México puedan vivir, trabajar y transitar con seguridad y tranquilidad”, escribió García Harfuch.