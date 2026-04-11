Operativo en comandancia de Coscomatepec deja seis policías municipales detenidos

Un cateo llevado a cabo en la comandancia municipal de Coscomatepec, Veracruz, resultó en la captura de seis policías municipales, así como en el aseguramiento de sustancias ilícitas y otros indicios vinculados con presuntos delitos contra la salud.

La operación, autorizada por un juez y ejecutada por fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Córdoba, contó con el respaldo de fuerzas federales y estatales.

La intervención, realizada el jueves en un inmueble de la colonia Centro, provocó además una desbandada entre los policías municipales de Huatusco, quienes optaron por huir o no presentarse a laborar, dejando la vigilancia temporalmente a cargo de corporaciones estatales.

Esto generó un vacío operativo que obligó a que la seguridad fuera asumida por fuerzas estatales, mientras crece la incertidumbre entre la población.

Foto: Especial

Durante el cateo, las autoridades locales informaron que a los policías detenidos les fueron incautadas bolsas con marihuana ocultas dentro de las instalaciones municipales, además de teléfonos celulares y equipo táctico que presuntamente utilizaban para actividades ilícitas.

Todo lo asegurado fue integrado a la carpeta de investigación y los detenidos serán presentados ante un juez de control para definir su situación jurídica, garantizando el respeto al debido proceso.

Un reporte de la Fiscalía General del Estado confirmó los hallazgos y además informó que el operativo fue autorizado por un juez y ejecutado por fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Córdoba, con apoyo de elementos federales y estatales.

En el lugar fueron detenidos Anselmo “N”, Jesús “N”, Diego “N”, Lauro Arturo “N”, Dana Natalia “N” y Bonifacio “N”, todos integrantes activos de la Policía Municipal de Coscomatepec, señalados como presuntos responsables de incumplimiento de un deber legal y delitos contra la salud.

Desde el jueves, tanto la FGE como la SSP mantuvieron hermetismo sobre los motivos que originaron la intervención y sobre la existencia de investigaciones previas en las comandancias de la región, iniciadas aparentemente después del cambio de administraciones municipales.

La presencia simultánea de fuerzas estatales y federales, sumada a la fuga de elementos, ha generado inquietud entre habitantes de Coscomatepec y Huatusco, quienes interpretan el operativo como señal de posibles irregularidades internas y de una crisis de confianza en las policías municipales. Y advierten que los operativos van a continuar en otras municipalidades.

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