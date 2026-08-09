Durango da el primer paso para reverdecer México con histórica jornada de reforestación

En representación del Gobierno de México, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, acompañó al gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, durante el arranque de la Jornada Nacional de Reforestación, iniciativa que reunió de manera simultánea a miles de personas en las 32 entidades del país.

Desde el Ejido Navajas, Durango, se realizó un enlace remoto con el inicio nacional de esta estrategia, cuyo objetivo es contribuir al cuidado y recuperación de los ecosistemas mediante la siembra de árboles.

Durante el acto, el gobernador Esteban Villegas anunció que Durango tendrá una meta anual de reforestación de cuatro mil 658 hectáreas, con la participación de autoridades, comunidades y ciudadanos.

La jornada fue encabezada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Santiago Xalitzintla, en San Nicolás de los Ranchos, Puebla, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde ese lugar, propuso renombrar el Paso de Cortés como “Paso de los Pueblos Indígenas”.

El esfuerzo contempla la participación de dependencias de los tres órdenes de gobierno, jóvenes, representantes ejidales, núcleos agrarios, activistas, organizaciones ambientalistas, brigadistas y ciudadanos voluntarios.

Con esta acción colectiva se prevé la siembra de millones de árboles en todo el territorio nacional, fortaleciendo la recuperación de zonas forestales y promoviendo la participación social en el cuidado del medio ambiente.