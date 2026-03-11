Denuncias por narcomenudeo aumentan en Zacatecas

Durante la gestión de David Monreal Ávila, en el gobierno de Zacatecas, las denuncias por el delito de narcomenudeo se han incrementado 78.5 por ciento, al pasar de 307 carpetas de investigación iniciadas en 2022 a 548 expedientes abiertos el año pasado.

De acuerdo con datos del Centro Nacional de Información (CNI), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la ubicación geográfica de la entidad la convirtió en terreno de disputa entre grupos delictivos que, además, establecieron un mercado de enervantes en calles de las principales ciudades zacatecanas.

En los últimos años, que incluyen la administración del integrante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), David Monreal, se ha detectado la operación de células del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Cártel de Sinaloa y del Cártel del Noreste.

Además, en algunos municipios zacatecanos han operado grupos delictivos regionales como Los Talibanes, un remanente de lo que fue Los Zetas, y del Cartel de Santa Rosa de Lima, cuyo centro de operaciones es el estado de Guanajuato.

La administración de David Monreal inicio en septiembre de 2021, el que concluyó con 25 mil 110 denuncias por diversos delitos, de acuerdo con los reportes del SESNSP.

Para el siguiente año la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas reportó un incremento a 25 mil 546 delitos denunciados y para 2023 fueron 26 mil 646 carpetas de investigación abiertas.

En este periodo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ubicó a las ciudades de Fresnillo y Zacatecas con la mayor tasa por sensación de inseguridad entre sus habitantes, con el 97 y 91 por ciento de los habitantes en esa condición.

Luego de las 307 denuncias por narcomenudeo en 2022, para el siguiente año fueron 297 casos; 409 carpetas de investigación en 2024 y las 548 del año pasado.

Luego del repunte en los delitos en general de 2023 en Zacatecas, para 2024 fueron denunciados 25 mil 715 ilícitos y el año pasado se iniciaron 23 mil 490 carpetas de investigación.

jcp