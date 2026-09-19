Detienen a hombre con presunta droga en la autopista México-Puebla

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla detuvieron a un hombre con diversas drogas durante un operativo desplegado en la capital poblana.

La intervención ocurrió mientras personal de Infantería de la Región Naval Central realizaba recorridos de vigilancia sobre la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura de la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras.

Elementos de Semar y Seguridad Pública de Puebla aseguraron drogas, cartuchos y un vehículo durante la detención de un hombre en la autopista México-Puebla. Especial

Durante la inspección, las autoridades aseguraron seis cartuchos y 102 bolsas con diversas sustancias. De acuerdo con el reporte oficial, 46 envoltorios contenían material con características similares a la metanfetamina, 32 de cocaína, 24 de droga conocida como piedra, un vehículo y 600 pesos en efectivo.

El detenido, el dinero, la unidad y los demás indicios quedaron a disposición de la autoridad competente, que deberá realizar los peritajes correspondientes para identificar las sustancias y establecer su peso exacto.