Vinculan a proceso a Luis Ernesto “N”, feminicida de Gaeli en Mártires de Tacubaya

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Luis Ernesto "N" por su probable participación en los delitos de feminicidio y posesión y almacenamiento de cadáver, cometidos en agravio de Gaeli, una joven de 19 años con quien mantenía una relación.

De acuerdo con la institución, un juez de control determinó, durante la audiencia celebrada este 14 de julio, que existían datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal en contra del imputado. Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Según las investigaciones de la Fiscalía CDMX, los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2026, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a un inmueble ubicado en la colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón, tras recibir el reporte de una vecina.

La denunciante informó haber escuchado gritos de auxilio, una discusión y golpes provenientes del domicilio. Además, señaló haber observado a Luis Ernesto "N" "manipulando una hielera y bolsas de plástico en el patio", situación que motivó la intervención policial.

Al ingresar al inmueble con autorización de una habitante de la vecindad, los policías localizaron a la víctima sin vida y procedieron a la detención del imputado, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Durante la diligencia también fue asegurado un machete, el cual fue incorporado a la investigación para la realización de los análisis periciales correspondientes.

Tras recibir la denuncia, elementos policiacos acudieron al domicilio ubicado en el cruce de la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Fiscalía sustentó la imputación con entrevistas y peritajes

La Fiscalía CDMX informó que "el agente del Ministerio Público inició la investigación y coordinó la realización de entrevistas, dictámenes periciales y otras diligencias, cuyos resultados permitieron sustentar la imputación formulada por la Fiscalía CDMX por el delito de feminicidio".

Con base en esos datos de prueba, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al imputado mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.

Fuentes ministeriales informaron que el cuerpo de Gaeli fue entregado este martes a sus familiares en las instalaciones del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), luego de que la necropsia estableciera que la causa de muerte fue asfixia.

De acuerdo con los reportes de la investigación, la agresión habría iniciado durante la madrugada del 8 de julio, cuando vecinos escucharon gritos de auxilio y una fuerte discusión dentro del inmueble.

Horas después, una mujer que instala un puesto de comida en la entrada de la vecindad observó a Luis Ernesto "N" intentando introducir bolsas de plástico negras en una hielera roja, por lo que decidió solicitar el apoyo de las autoridades.