Detienen a ocho talamontes en Sierra Otomí-Tepehua de Hidalgo

Un operativo de la Policía Estatal de Hidalgo, en la región Otomí-Tepehua, dejó como saldo ocho personas detenidas por su presunta participación en actividades de tala clandestina, así como el aseguramiento de vehículos, madera y herramientas utilizadas para la extracción forestal.

La intervención se llevó a cabo en las inmediaciones del ejido Emiliano Zapata, sobre la carretera estatal que conecta Tenango de Doria con Metepec, luego de que autoridades recibieran un reporte ciudadano sobre movimientos irregulares en una zona boscosa.

Al llegar al sitio, los agentes localizaron a un grupo de individuos que presuntamente realizaba el aprovechamiento ilegal de recursos maderables. En el lugar fueron aseguradas dos camionetas, una Suburban gris y otra unidad tipo plataforma en tonos azul y rojo, de acuerdo con el reporte, ésta última presentaban alteraciones en sus medios de identificación.

Foto: Especial

Durante la acción también fueron decomisados varios troncos y herramientas empleadas para la tala, entre ellas una motosierra, cinco machetes, dos palas, dos cinchos, una barreta y un gancho.

Los ocho detenidos, junto con los vehículos, la madera y el equipo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Autoridades estatales señalaron que la tala ilegal representa un delito federal y una de las principales amenazas para los ecosistemas forestales de la Sierra Otomí-Tepehua, por lo que se mantendrán los operativos de vigilancia en la región para combatir este tipo de actividades.