Detienen por fraude a exsecretario de Colima

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima informó la detención de José de Jesús “N”, quien se desempeñó como secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano durante la administración del exgobernador priista José Ignacio Peralta Sánchez, por su probable responsabilidad en el delito de fraude.

De acuerdo con la autoridad estatal, la captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de trabajos de inteligencia, análisis estratégico e investigación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El exfuncionario fue detenido por elementos de la FGE y de la Policía Estatal Preventiva y posteriormente puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Según las investigaciones, los hechos se remontan a diciembre de 2023, cuando el imputado, en presunta complicidad con otra persona, habría engañado a una víctima para invertir en la construcción de un fraccionamiento en el municipio de Manzanillo.

No obstante, ocultaron la situación jurídica del proyecto, lo que derivó en un perjuicio económico por más de 20 millones de pesos.

La Fiscalía detalló que el monto del daño patrimonial asciende a 20 millones 513 mil 60 pesos, cantidad que presuntamente fue obtenida de manera indebida mediante este esquema.

La dependencia estatal subrayó que continuará con las acciones para combatir la impunidad, especialmente en casos que involucren a exservidores públicos, al señalar que se actuará sin importar el nivel jerárquico o la administración a la que hayan pertenecido.

La situación jurídica del detenido será determinada por la autoridad judicial en las próximas horas.

JCS