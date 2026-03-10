Detienen a entrenador deportivo acusado de acosar a una menor de edad

Un hombre de 39 años fue detenido este lunes en Nuevo León por presuntamente acosar sexualmente a una menor de edad.

El hombre fue identificado como Cecilio “N” y su detención se llevó a cabo en calles de la colonia San Bernabé, al poniente del municipio de Monterrey.

De acuerdo al reporte emitido por la Agencia Estatal de Investigaciones, el hombre fue denunciado por acosar sexualmente a una menor de edad. Los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2025 cuando el hombre se desempeñaba como entrenador deportivo en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Autoridades no ahondaron en detalles sobre el tipo de disciplina deportiva que este hombre desempeñaba, ni tampoco hablaron del lugar o centro en donde laboraba como entrenador.

Tras su detención, el hombre fue llevado a un Centro de Reinserción Social Estatal, en donde quedará a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León.

Detienen a exhibicionista por acosar a mujer en gimnasio

A finales del 2025, un hombre fue arrestado por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser señalado por presuntamente exhibir sus partes íntimas a una mujer mientras ambos se encontraban al interior de un gimnasio ubicado al sur de la ciudad.

La detención se llevó a cabo alrededor de las 18:00 horas de este miércoles en el cruce de las calles Covarrubias y Revolución, en la colonia Ladrillera, donde se localiza el gimnasio en el que ocurrieron los hechos. El señalado fue identificado como Eduardo “N”, de 44 años de edad, quien quedó bajo custodia de las autoridades municipales tras el reporte realizado por la víctima.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación policiaca, los oficiales realizaban labores de patrullaje preventivo en la zona cuando fueron alertados sobre una situación de acoso al interior del inmueble. En el lugar, una mujer de 37 años solicitó auxilio, manifestando que un hombre la había incomodado de manera intencional mientras ella realizaba su rutina de ejercicio.

Al entrevistarse con la afectada, esta relató que el individuo se encontraba dentro del gimnasio y que, de forma repentina, le mostró sus partes íntimas sin su consentimiento. Señaló que, tras el incidente, intentó retirarse del área para evitar confrontaciones; sin embargo, el sujeto continuó siguiéndola y manteniendo una actitud intimidante, lo que la llevó a pedir apoyo de manera inmediata.

Con base en el señalamiento directo de la mujer y al confirmar que el presunto responsable aún permanecía en el establecimiento, los oficiales procedieron a ubicarlo y asegurarlo. Posteriormente, le informaron el motivo de su detención y lo trasladaron a las instalaciones de la Policía de Monterrey para continuar con el proceso correspondiente.

jcp