Un hombre fue ejecutado a balazos al interior de su casa, en la colonia Villa de San Miguel, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León; al momento del ataque, la víctima se encontraba junto a su esposa.

La víctima fue identificada como Gerardo Sánchez Quintanilla, de 42 años de edad. Lo único que se sabe hasta el momento es que dos sujetos armados irrumpieron en el domicilio del hombre y lo privaron de la vida.

El ataque fue reportado después de las 04:00 horas de este jueves en la Calle de Los Silos, entre El Altillo y el Zaguán; a su llegada, los elementos de auxilio encontraron a la víctima sin signos vitales sobre su cama.

Elementos de seguridad analizan las cámaras de seguridad que se ubican en la zona para dar con el paradero de los agresores.