Detienen a director de Policía Vial en Oaxaca por venta ilegal de arma de fuego

El director de la Policía Vial del municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca, Irving Jesús O.L., fue detenido en flagrancia cuando pretendía vender ––de manera ilegal–– un arma de fuego tipo escuadra, marca Glock, en 45 mil pesos, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

De acuerdo con las primeras periciales, a través de redes sociales se detectó que un particular ofertaba armas de fuego en forma ilegal, por lo que se iniciaron las investigaciones que resultaron con la detención del funcionario municipal y otra persona, en una gasolinera de la zona metropolitana donde se realizaría la transacción ilícita.

“La detención se realizó en flagrancia, por probables violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, subrayó el Ministerio Público.

Asimismo, fue asegurada el arma que pretendía vender el servidor público, quien portaba el uniforme de la corporación.

SIGUE ABIERTA INVESTIGACION EN CONTRA DE ALCALDE

En otro orden, la institución informó que mantiene abiertas líneas de investigación luego de la reciente aprehensión contra Regino Gallardo González, presidente municipal en funciones de Santa María Chilchotla, por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y tentativa de homicidio.

La causa penal 39/2026 documenta que los hechos ocurrieron en septiembre de 2024, cuando un grupo de personas armadas irrumpió en un domicilio del municipio para cobrar “pago de piso” y atentar contra la integridad de los residentes.

Las investigaciones especializadas de la Fiscalía permitieron acreditar la probable participación de Gallardo González en ambos delitos e impulsar la judicialización del caso.

La institución investiga los posibles alcances y participación del alcalde en la célula delictiva que opera en la Sierra de Flores Magón y sus posibles vínculos con redes criminales que operan en la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz.

Conviene mencionar que el 2 de marzo del presente, la FGEO detuvo a Emmanuel Peláez, presidente municipal de Santa María Ipalapa, junto con la síndica municipal y dos policías de la localidad, todos acusados de participar en el homicidio de Gerardo Leobardo Santos López, exalcalde del mismo municipio asesinado en mayo de 2025.

JCS