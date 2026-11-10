Detienen a otro directivo del IMSS-Veracruz Sur

Autoridades federales detuvieron este martes a Luis Arturo "N", jefe de Prestaciones Médicas del IMSS Veracruz Sur, con lo que aumentó a seis el número de trabajadores del Instituto arrestados durante noviembre en la región de Córdoba-Orizaba.

La captura ocurrió a las 8:22 horas en la colonia Dos Caminos, cerca de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en esta ciudad, y fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario quedó a disposición del Ministerio Público Federal y fue trasladado a un penal federal en Veracruz.

Ninguna autoridad ha revelado los delitos que se le imputan ni precisado si su detención forma parte de la misma investigación que derivó en el arresto de otros cinco trabajadores del Instituto durante el operativo federal desplegado la semana pasada.

La representación del IMSS Veracruz Sur confirmó que el servidor público fue separado inmediatamente de sus funciones y que Jorge Manuel Alegría quedó como encargado de la Jefatura de Prestaciones Médicas.

También informó que colaborará con la FGR y que el Órgano Interno de Control y la Unidad de Integridad revisarán los procedimientos en los cuales intervino el funcionario detenido.

El arresto ocurrió dos días después de que comenzara a circular en redes sociales un texto de autoría no identificada, atribuido a un supuesto médico de base, en el que se formularon graves acusaciones contra Luis Arturo García Vázquez por presuntas irregularidades administrativas, manejo de servicios subrogados, incapacidades y venta de plazas.

El documento no aporta expedientes, contratos, facturas, nombres de empresas ni otros elementos verificables que respalden sus afirmaciones.

Tampoco existe, hasta ahora, información oficial que permita relacionar esas acusaciones con la orden de aprehensión.

Por esa razón, su circulación constituye únicamente un antecedente del clima interno que rodeaba al funcionario, no una prueba de los hechos denunciados.

La detención se suma a las de José Roberto “N”, director de la Unidad de Medicina Familiar número 61 de Córdoba; Antonio “N”; Inti “N”, enfermero y representante seccional sindical; así como Andrés “N” y Eduardo “N”, trabajadores de Higiene y Limpieza y Camillería del Hospital General Regional número 1 de Orizaba.

Las cinco capturas anteriores fueron confirmadas por el Instituto, que entonces aseguró que esos trabajadores no tenían funciones relacionadas con recursos financieros, compras ni suministro de insumos.

Con la captura del jefe de Prestaciones Médicas, las investigaciones federales alcanzaron por segunda ocasión a un integrante de la estructura directiva del IMSS Veracruz Sur.

No obstante, permanece sin aclararse si los seis trabajadores son investigados dentro de una misma causa penal, qué conductas se les atribuyen y cuál sería la posible relación entre ellos.