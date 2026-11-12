Defensa detiene a tres integrantes de Los Chapitos y seis de Santa Rosa de Lima

Durante operativos realizados en Culiacán, Sinaloa, y en Irapuato, Guanajuato, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a tres integrantes de Los Chapitos y a seis del Cártel de Santa Rosa de Lima, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En el primer asunto, la dependencia informó que, elementos de la las comandancias de la Tercera Región Militar y de la Novena Zona Militar informan que, el pasado 11 de noviembre, en atención a un reporte del C-4 sobre personas armadas en la colonia Lomas del Sol, de Culiacán, detuvieron a tres personas armadas.

Se estableció que los tres sospechosos eran presuntos integrantes del Cártel del Pacífico, de la facción Los Chapitos.

A los sospechosos se les aseguraron tres armas, dos largas y una corta; siete cargadores, 209 cartuchos; 165 dosis de un polvo blanco con características similares a la cocaína, un radio y una motocicleta.

En el segundo operativo, realizado en Irapuato, Guanajuato, la Defensa informó que elementos de la 12 Región Militar y 16. Zona Militar, en coordinación con la Fuerza de Seguridad Pública de Guanajuato, realizaban patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la comunidad La Trinidad de Temascatío.

En esa localidad el personal castrense se enfrentó con un grupo de hombres armados y, tras repeler la agresión, detuvieron a seis presuntos miembros de la organización delictiva Cártel Santa Rosa de Lima.

A los detenidos se les aseguraron cinco armas largas y una corta; seis cargadores, 155 cartuchos, dos vehículos, dos motocicletas y equipo táctico.

Sujetos detenidos durante operativos en Sinaloa y Guanajuato Foto: Especial

La Defensa indicó que, en ambos casos, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, en Sinaloa y Guanajuato, para el inicio de las carpetas de investigación correspondientes.

La dependencia informó que, durante la presente administración, personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han logrado la detención de 58 mil 484 personas y el aseguramiento de 28 mil 940 armas de fuego, 5 millones 149 mil 372 cartuchos y 126 mil 348 cargadores, lo que debilita significativamente a las estructuras criminales.

Fuerzas armadas comprarán 28 helicópteros y dos aviones

En días pasados se informó que "como parte del esfuerzo para mantener el combate a la delincuencia organizada, y auxiliar a la población en situaciones de emergencia, el gobierno de México adquirirá 28 helicópteros y dos aviones para las fuerzas armadas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Estamos comprando aeronaves de distinto tipo, tanto Secretaría de la Defensa como Secretaría de Marina, para labores que tienen que ver con seguridad y también para el plan DNIII y el Plan Marina”, puntualizó la titular del Ejecutivo en la rueda de prensa.

Sheinbaum recordó que cuando se estableció un puente aéreo en Veracruz, Puebla e Hidalgo, para auxiliar a personas afectadas por inundaciones, se determinó adquirir más aeronaves para afrontar ese tipo de circunstancias.

Muchos helicópteros que estaban en otros lugares del país tuvieron que irse a esta zona para poder alimentar y dar apoyo a la población. Y ahí fue que les comenté a ambos secretarios que si era necesario comprar más equipo y manifestaron que sí.

Y, entonces, estamos haciendo una compra muy importante de distintos tipos de aeronaves, tanto para labores de seguridad como para labores de atención a la población”, detalló.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, destacó que además de helicópteros esa corporación requiere de aviones de carga tipo Hércules.

Son 11 helicópteros Black Hawk UH60. También dos Súper Hércules se van a adquirir, pero es principalmente para apoyar las labores que se realizan en la aplicación del plan de DNIII, también incendios, es muy necesario. Los helicópteros, tenemos 42 “helibaldes”, y también para el transporte de tropas, para hacer también funciones de ambulancia aéreas”, explicó Trevilla.

Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, explicó que esa corporación solicitó diez helicópteros MI17, y siete helicópteros “embarcados”, tanto para transporte de tropas como para auxilio a la población.

La compra está en proceso de solicitud y se espera recibir las unidades entre 2028 y 2029, comentaron los secretarios.