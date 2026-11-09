Sheinbaum evalúa con gabinete avances de plan emergente del IMSS

El gabinete de Salud del gobierno federal se reúne en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum para evaluar los avances del plan emergente de recuperación en el IMSS, informó el titular del ISSSTE, Martí Batres, a su arribo a la sede del Ejecutivo.

Todos los lunes por la tarde, el gabinete de salud se reúne con Sheinbaum para abordar diversos temas y en esta ocasión correspondió evaluar el plan emergente de recuperación del IMSS.

A Palacio Nacional arribaron los secretarios de salud, David Kersenobich; de Bienestar, Leticia Ramírez; los subsecretarios de salud, Eduardo Clark; de Bienestar, Jesús Valencia; y de anticorrupción, Alejandro Encinas Nájera.

El programa de recuperación del IMSS fue presentado en la rueda de prensa del pasado 27 de octubre y la presidenta puso un plazo de cuatro meses para su instrumentación.

La inversión total para las mejoras físicas, basificaciones y contrataciones de nuevo personal en el Instituto será por un monto de 11 mil 745 millones de pesos, destacó Sheinbaum.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, dijo que los 12 puntos para revitalizar al Instituto se definieron tras la visita que realizó a los hospitales en las semanas recientes, en las que escuchó a lo equipos médicos, de enfermería y demás trabajadores de la salud.

En materia laboral, las medidas van desde el incremento salarial del 8 por ciento a los trabajadores, la basificación de 10 mil 939 trabajadores y la contratación de 2 mil 500 especialistas.

En cuanto al equipamiento, se adquirirán equipos desde alta especialidad, hasta camas y sillas de ruedas; respecto al abasto de medicamentos, se buscará cubrir tanto la demanda interna de los hospitales como el abasto de las recetas médicas a los pacientes.

También se evitarán cancelaciones de citas y se incrementarán las de especialidad; se adelantarán las cirugías en los casos en que sea pertinente; y se ampliará horarios de atención incluso durante la noche.

Además, se abrió la convocatoria para iniciar la contratación extraordinaria de personal médico para el Instituto.

Insistirá Sheinbaum en reforma electoral

Por otra parte, esta mañana en su habitual rueda de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que una vez que concluya el proceso electoral federal de 2027, insistirá en la presentación de reformas electorales que no fueron aprobadas por el congreso en marzo de 2026.

En la votación de la reforma electoral planteada por Sheinbaum, los votos del partido Morena no alcanzaron la mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados federales, por lo que fue desechada por la oposición del resto de los partidos.

Yo hice una propuesta de reforma electoral que no fue aprobada, incluso hice un plan B que tampoco, bueno, una parte fue aprobada, otra parte no.

¿Qué propuse? Y que no más pasen las elecciones, lo voy a volver a proponer porque me parece fundamental que los partidos políticos no tengan tanto financiamiento, que no existan los plurinominales como existen ahora, que haya mayor participación ciudadana, que las elecciones eh tengan menos recursos públicos”, puntualizó Sheinbaum.

La presidenta reiteró que su propuesta podrá ser planteada nuevamente para, en caso de ser aprobada, pueda entrar en vigor para el siguiente proceso electoral, de 2030.

En la rueda de prensa, la titular del Ejecutivo insistió en que la actual crisis que sufre el INE se gestó por el acuerdo de todos los partidos políticos, a excepción del Movimiento Ciudadano, de avalar la selección mediante tómbola, en donde fue sorteada Guadalupe Taddei.