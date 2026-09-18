Detienen a cubano acusado de agresión a machetazos en Monterrey

Un sujeto de origen cubano fue detenido y está acusado de agredir a machetazos a un hombre en pleno centro de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se registrarán este viernes y el sospechoso fue detenido tras alterar el orden público por efectivos de la policía municipal en el cruce de Juan Álvarez y Carlos Salazar.

El presunto fue identificado como Lázaro “N”, de 41 años, a quien al momento de su captura se le encontraron 12 envoltorios con una sustancia similar al cristal.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia cuando observaron al hombre que se encontraba alterando el orden público y portaba en su mano un machete. Tras abordarlo, el sujeto se puso agresivo, por lo que fue sometido y detenido.

“Se presume que el masculino, horas antes agredió a otro hombre, en Juan Álvarez y Arteaga, donde con machete en mano, le ocasionó lesiones en la mano y el pecho”, precisó la autoridad municipal.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.