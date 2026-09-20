“México es un país libre e independiente y soberano”, reitera Sheinbaum en Baja California Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aprovechó su visita a Baja California Sur para colocar la defensa de la soberanía nacional en el centro de su discurso y advertir contra cualquier intento de intervención extranjera en los asuntos internos de México.

Durante el evento “Honestidad y Resultados”, realizado en la Explanada del Palacio de Gobierno de La Paz como parte de la gira nacional de rendición de cuentas, la mandataria afirmó que las decisiones sobre el país corresponden a la población mexicana.

Porque soberanía quiere decir que el pueblo manda en nuestro país, que no manda una potencia extranjera... Que ninguna potencia extranjera, ninguna élite, define el futuro de la patria. Esa es la independencia de México”, expresó.

La presidenta vinculó su mensaje con los antecedentes históricos de la Independencia y con los Sentimientos de la Nación, al señalar que la soberanía debe entenderse como un principio que emana del pueblo.

Entendida como aquella que emana del pueblo y no hay que olvidarlo nunca”, sostuvo.

Evento “Honestidad y Resultados” en la Explanada del Palacio de Gobierno de La Paz como parte de la gira nacional de rendición de cuentas. Captura de video

“México es un país libre e independiente y soberano”

Uno de los momentos centrales del discurso ocurrió cuando Sheinbaum se refirió a quienes, según señaló, buscan recurrir a actores extranjeros para intervenir en asuntos nacionales.

Sin mencionar en el fragmento citado a un actor político específico, la presidenta lanzó una advertencia contra esa posibilidad:

“Y ahora que hablan a veces algunos en nuestro país de ir a denunciar al extranjero o buscar la intervención extranjera, en el mes de la independencia decimos: nunca”.

A continuación, enfatizó.

México es un país libre e independiente y soberano, bastante nos costó llegar a este momento”.

El planteamiento se inscribió en el mensaje que la presidenta ha llevado durante su gira “Honestidad y Resultados”, con la que recorre las entidades para presentar avances de su administración. La gira contempla visitas estatales antes de concluir con un acto en la Ciudad de México.

Programas sociales y la defensa de la justicia social

Otro de los temas abordados durante el encuentro fue el papel de los programas sociales. Sheinbaum rechazó las acusaciones de que los apoyos gubernamentales representen una estrategia para comprar votos.

La presidenta sostuvo que las políticas sociales deben entenderse como parte de una redistribución de recursos y no como mecanismos electorales.

Muy distinto, se llama construir justicia social”, afirmó.

Enseguida recuperó una referencia histórica a José María Morelos.

Eso pidió Morelos hace más de 200 años, dijo que se modere la opulencia y la indigencia”.

Sheinbaum relacionó esa idea con los programas de Bienestar y con el incremento del salario mínimo.

Y con los programas de Bienestar, el aumento al salario mínimo, estamos distribuyendo la riqueza, que llegue al que menos tiene, es una diferencia profunda”.

La presidenta también contrastó su concepción de gobierno con administraciones anteriores y afirmó que actualmente el objetivo es mantener una relación directa con la población.