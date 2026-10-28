Detienen a cuatro en Nuevo León por robos carreteros

En posesión de drogas fueron detenidas cuatro personas que son señaladas por robos carreteros en Nuevo León.

Elementos de la División de Caminos de Fuerza Civil lograron la detención de los presuntos que son identificados como objetivos de interés y presuntos generadores de violencia.

Son investigados por su posible participación en diversos robos cometidos en carreteras”, precisó la autoridad estatal.

La detención se registró sobre la carretera libre Monterrey-Saltillo a la altura del kilómetro 53 en el ayuntamiento de García.

Los cuatro detenidos, el vehículo y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Especial

Los agentes detectaron un vehículo Volkswagen Jetta en color rojo que tenían previamente identificado y que invadía reiteradamente los carriles de circulación lo cual representa un riesgo para otros automovilistas.

Los policías les marcaron el alto y observaron que en la unidad traían envoltorios con las características de los narcóticos en la consola central.

Los hombres se identificaron como Érik Alberto “N”, de 26 años; Iván “N”, de 30 años; Cristóbal “N”, de 20 años y Rubén “N”, de 27 años.

De acuerdo con información de inteligencia, los cuatro hombres son considerados objetivos de interés y presuntos generadores de violencia, además de que existen líneas de investigación relacionadas con su posible participación en robos perpetrados en distintos tramos carreteros”, precisó la autoridad.

A los presuntos se les aseguraron 171 dosis de diversos narcóticos y cuatro teléfonos celulares.

Los cuatro detenidos, el vehículo y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público que determinará su situación jurídica que continuará con las investigaciones relacionadas con su posible participación en otros hechos delictivos.