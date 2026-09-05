Ataques de abejas en Hidalgo dejan un fallecimiento y varios lesionados

Dos ataques de abejas registrados en Hidalgo, durante los últimos tres días, dejaron una persona fallecida y 11 lesionadas, de acuerdo con los reportes de atención de emergencias.

El hecho más reciente ocurrió en la colonia Santa María Macua, en Tula de Allende, donde un hombre de 39 años fue localizado sin vida dentro de un domicilio, la víctima presentaba múltiples picaduras de abeja.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al inmueble y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, las picaduras fueron consideradas como un posible factor relacionado con el fallecimiento, aunque la causa oficial deberá ser establecida por las autoridades correspondientes.

Foto: Especial

Tres días antes, en la comunidad de Santa Bárbara, municipio de Emiliano Zapata, un enjambre atacó a 11 personas. Entre los afectados se encuentran una adolescente de 15 años y una mujer de 77, quienes habrían recibido alrededor de 100 picaduras cada una.

Ambas fueron trasladadas a hospitales de la región y reportadas en estado grave. Las otras ocho personas lesionadas también recibieron atención médica por las picaduras, aunque su condición fue reportada como menos delicada.

Los dos incidentes requirieron la intervención de cuerpos de emergencia para atender a las personas afectadas, además de reducir el riesgo para habitantes de las zonas donde se registraron los ataques.