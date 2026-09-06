CATEM impulsará a trabajadores para competir por cargos de elección en 2027

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) buscará que obreros, trabajadores y dirigentes sindicales participen como candidatos a cargos de elección popular durante el proceso electoral de 2027, anunció su secretario general, Pedro Miguel Haces Barba.

Durante la toma de protesta y entrega de tomas de nota del Sindicato Nacional México Nuevo y del Sindicato Autónomo de Trabajadores y Empleados de la República Mexicana (SATERM), el también diputado federal sostuvo que llegó el momento de que integrantes del sector laboral ocupen espacios donde se discuten y aprueban las leyes que inciden directamente en sus condiciones de trabajo.

Haces Barba señaló que la determinación de impulsar perfiles surgidos de las organizaciones obreras no se limitará al Estado de México, ya que existe un acuerdo para promover su participación en las 32 entidades del país rumbo a las elecciones de 2027.

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“En este proceso electoral de 2027, donde estarán en disputa más de 19 mil cargos de elección popular, los catemistas y las catemistas no nos vamos a quedar al margen y vamos a buscar espacios para poder competir. Esa es la gran decisión que hemos tomado conjuntamente en las 32 entidades federativas porque tenemos que cambiar la historia del sindicalismo”.

El dirigente sindical sostuvo que durante décadas las decisiones relacionadas con la vida laboral fueron tomadas, en numerosos casos, por personas ajenas a los centros de trabajo, por lo que planteó que ahora sean los propios trabajadores quienes intervengan directamente en la elaboración de las normas.

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“Siéntanse orgullosos, catemistas, primero de la forma en que cambiamos el sindicalismo en México y ahora de la forma en que vamos a cambiar, de cómo los trabajadores van a ser representados también por trabajadores, porque México no solamente necesita leyes para los trabajadores, necesita trabajadores haciendo leyes y por eso hoy comenzamos la historia”.

Explicó que la organización apoyará a mujeres y hombres provenientes del sector productivo que cuenten con preparación y respaldo de sus compañeros para competir democráticamente por cargos públicos. También rechazó regresar a prácticas de corporativismo sindical utilizadas en otros periodos para beneficiar electoralmente a partidos políticos.

En ese sentido, aseguró que CATEM mantendrá su carácter autónomo y plural, y afirmó que su respaldo estará dirigido a trabajadores que aspiren legítimamente a representar a su sector, independientemente de intereses partidistas.

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“México no solamente necesita leyes para los trabajadores, necesita trabajadores haciendo leyes”, expresó al plantear una nueva etapa de participación política de la organización sindical.

Haces Barba argumentó que la fuerza política del sector laboral deriva también de su peso económico y social, debido a que millones de trabajadores participan diariamente en las actividades productivas del país y, por esa razón, consideró necesario que cuenten con representación directa dentro de los órganos legislativos.

Durante su mensaje también defendió un modelo sindical basado en la coordinación entre trabajadores, empresarios y autoridades. Señaló que las empresas requieren certeza para conservar e incrementar sus inversiones, mientras que los trabajadores deben contar con capacitación, salarios dignos y condiciones laborales justas. Al gobierno, agregó, corresponde garantizar seguridad jurídica y condiciones para el crecimiento económico.

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Al encuentro asistieron el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal; los senadores Enrique Vargas e Higinio Martínez, así como las diputadas federales Josefina Anaya Martínez, Leide Avilés Domínguez y Julieta Villalpando Riquelme, además de legisladores, dirigentes sociales, empresarios y representantes sindicales del Estado de México.

Por último, Haces Barba fijó como uno de los siguientes objetivos de CATEM llevar a integrantes de la base trabajadora a los espacios donde se toman decisiones públicas. Su planteamiento, dijo, es pasar de un sindicalismo concentrado únicamente en la negociación laboral a uno con presencia directa en la discusión legislativa.