Detienen a comandante y escolta por desaparición de dos taxistas en Veracruz

Autoridades de Veracruz confirmaron que hubo desarme de la policía municipal de Tecolutla y que la comandancia fue cerrada luego de los acontecimientos en los que desaparecieron un líder de taxistas y uno de sus agremiados, quienes fueron víctimas de desaparición forzada y posteriormente localizados sin vida y con huellas de violencia extrema.

También fue reportada la detención del comandante Plácido “N” y de su escolta Gerardo “N”.

La desaparición de los taxistas provocó que entre el jueves y viernes de la semana pasada se registrara un bloqueo en la carretera federal 180, al inicio de la franja conocida como Costa Esmeralda, porque la población exigía la aparición con vida de los trabajadores del volante.

Hay tensión entre prestadores de servicios, taxistas y guía de turistas, quienes están bajo el asedio de la delincuencia por el cobro de piso.

Después de la desaparición y muerte de los taxistas, circuló un video que exhibe como el crimen organizado golpea a tablazos a un guía.

Los prestadores de servicios turísticos, hoteleros y transportistas han denunciado desde hace meses un incremento en las extorsiones, así como la ausencia de operativos sostenidos que garanticen condiciones mínimas de seguridad en uno de los corredores turísticos más importantes del estado.

Fuentes del sector transporte señalan que, antes de la desaparición de los dos taxistas, ya se habían registrado llamadas de amenaza y exigencias de pago a distintas bases de la zona.

Pese a ello, no hubo un reforzamiento de la vigilancia ni presencia permanente de corporaciones estatales o federales.

La intervención en la comandancia de Tecolutla se suma a otros episodios recientes en los que autoridades municipales han sido investigadas o removidas por presuntos vínculos con grupos delictivos en la región norte.

Los pobladores advierten que la captura de mandos no resuelve por sí sola la vulnerabilidad en la que se encuentran, y que se requiere una revisión profunda de los controles de confianza, la cadena de mando y los mecanismos de supervisión policial en las corporaciones policiacas.

JCS