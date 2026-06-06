Detienen en Chiapas a presunto miembro de la MS-13 buscado por Interpol

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con corporaciones estatales y federales, lograron la captura de un ciudadano salvadoreño presuntamente vinculado a la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13). El operativo se llevó a cabo en el municipio de Metapa de Domínguez, Chiapas, como parte de labores de inteligencia y vigilancia en la zona fronteriza.

El detenido fue identificado como Orlando “N”, de nacionalidad salvadoreña, quien presuntamente cuenta con una ficha roja internacional emitida por Interpol y es considerado un objetivo de interés para las autoridades de El Salvador.

La captura fue posible gracias a la acción conjunta de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza, la Guardia Estatal Preventiva, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

Las autoridades destacaron que el operativo es resultado de la coordinación interinstitucional y de las labores de inteligencia que permitieron ubicar y asegurar al presunto integrante de la MS-13.

De manera preliminar, se informó que Orlando “N” estaría relacionado con actividades delictivas vinculadas a la organización criminal y que su situación jurídica será determinada por las instancias competentes conforme avancen las investigaciones.

Tras su detención, el ciudadano salvadoreño fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las diligencias para esclarecer los señalamientos en su contra y definir los procedimientos legales aplicables.