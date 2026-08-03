Detienen a “El Carmelo”, presunto extorsionador en Durango

Por su presunta participación en el delito de extorsión agravada un juez realizó formulación de imputación para José Carmen "N", alias “El Carmelo”, en Durango.

En una acción coordinada participaron el Mando Especial de la Laguna, Defensa, Guardia Nacional y la Unidad Especializada en el Combate al Delito de Secuestro de la Vicefiscalia Región Laguna.

La audiencia de vinculación se llevará a cabo el próximo 6 de agosto.

El afectado es un ejidatario de identidad reservada.

De acuerdo a las investigaciones, el 29 de noviembre del 2025 cerca de las 10:00 horas, José Carmen exigió a la víctima la cantidad de 20 mil pesos por hectárea de riego pertenecientes al módulo 05 de Brittingham asociación de usuarios agrícolas de la localidad 6 de Octubre del municipio de Gómez Palacio, a cambio de no cortar el suministro de agua para los ejidatarios, incurriendo en la presunta responsabilidad en el delito de extorsión.

La víctima presentó la denuncia ante las autoridades iniciando la carpeta de investigación, donde se logró establecer la presunta responsabilidad del indiciado.

Se solicitó al Juez una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada, "ya que presuntamente José Carmen utilizaba su cargo como presidente del módulo de riego para extorsionar", por lo que dicho mandato judicial fue obsequiado y cumplimentado el pasado 2 de julio.

La autoridad judicial determinó imponer a José Carmen la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, misma que permanecerá vigente durante el tiempo que perdure el proceso, conforme a lo determinado judicialmente.

La Fiscalía General del Estado de Durango mantiene abiertas diversas líneas y carpetas de investigación relacionadas con hechos de naturaleza similar en contra de José Carmen, las cuales se encuentran en proceso de integración.

La dependencia estatal exhorto a la población que haya sido afectada a presentar la denuncia respectiva.