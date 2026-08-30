Instalan módulos en el IMSS para registrar a bebés prematuros internados

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Registro Civil realizan un trabajo conjunto para tramitar dentro de los hospitales la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el acta de nacimiento de bebés prematuros.

La finalidad es asegurar el derecho a la identidad y permitir el seguimiento administrativo de los servicios médicos, aunque la institución enfatizó que la carencia temporal de esta documentación no interrumpe la prestación de la atención médica requerida por los pacientes.

Cabe señalar que en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco Obstetricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala”, un módulo del Registro Civil opera de forma continua en las instalaciones.

Óscar Moreno Álvarez, director de la UMAE, reportó que en este hospital diariamente nacen un promedio de 30 bebés, de los cuales “cinco son prematuros y hasta dos presentan prematurez extrema”.

En consecuencia, explicó que, debido a su estado de salud, “los recién nacidos requieren semanas de estancia hospitalaria y consultas subsecuentes con diversas especialidades médicas”.

EL REGISTRO

Por lo anterior, el proceso de registro dentro del hospital cuenta con la intervención del personal de Trabajo Social, que orienta a los padres sobre los requisitos administrativos y gestiona el trámite mientras el bebé permanece internado.

En los casos donde la condición de salud del recién nacido impide el desplazamiento de la familia, el personal del Registro Civil ingresa a las áreas de hospitalización para tomar las huellas correspondientes.

Actualmente, 80 por ciento de los bebés prematuros atendidos en el Hospital de Gineco Obstetricia No. 4 del IMSS obtiene su acta de nacimiento dentro de las propias instalaciones.