Mata de un balazo a su hermano mellizo durante una discusión

Un juez del fuero común en Matamoros, Tamaulipas, sentenció a 13 años y cuatro meses de prisión a Juan Martín “G”, de 19 años, tras hallarlo responsable del homicidio calificado de su hermano mellizo Isaac “G”, a quien asesinó de un balazo durante una discusión mientras ambos consumían bebidas alcohólicas.

Los hechos ocurrieron la mañana del domingo 24 de agosto de 2025 en el fraccionamiento Fundadores de Matamoros.

De acuerdo con la investigación, los hermanos se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes cuando comenzaron a discutir; en ese momento, el ahora sentenciado accionó un arma de fuego y privó de la vida a Isaac en el lugar.

Tras el ataque, Juan Martín huyó, pero horas después decidió entregarse a las autoridades. Una vez integrada la carpeta de investigación, fue puesto a disposición del juez correspondiente.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá pagar 423 mil 813 pesos por concepto de reparación del daño.

Cabe señalar que el Código Penal vigente en Tamaulipas establece penas de 20 a 50 años de cárcel para el delito de homicidio calificado; sin embargo, Juan Martín obtuvo una reducción significativa al optar por un procedimiento abreviado, lo que le permitió acceder a una sentencia menor.

Sujeto que mató a su hermano mellizo de un disparo Foto: Especial

Grupo armado mata a seis integrantes de una familia

Habitantes de la comunidad Cerro de las Lumbreras, Guerrero, denunciaron que un grupo de hombres armados irrumpió en el pueblo asesinando a balazos a una familia, muriendo en estos hechos seis personas y quedando varios heridos.

De acuerdo a vecinos del lugar, el grupo de hombres armados llegó aproximadamente a las 4:00 de la mañana del pasado jueves a la comunidad y se fueron directamente contra la familia Hernández Solano, matando a 5 hombres y a una mujer con discapacidad.

Por diferentes medios, los pobladores, solicitaron ayuda a las fuerzas de seguridad estatales y federales; afirman que después del ataque en la madrugada, los delincuentes se paseaban por el pueblo con armas de grueso calibre. Acusan al grupo delictivo de los Tlacos de ser los que provocan la violencia, pues se quieren apoderar de esa zona para explotar la madera.

Afirman que ellos no les han permitido cortar ni un solo árbol a los delincuentes y por eso la venganza. En el pueblo sólo quedan unas siete familias, pues por la violencia mucha gente ha tenido que emigrar a otros lugares. La riqueza forestal del lugar es lo que ha provocado que los delincuentes quieran apoderarse de la zona.

Una parte del municipio de San Miguel Totolapan se encuentra en la Tierra Caliente, mientras que la parte alta pertenece a la Sierra de Guerrero.