Cae presunto violador serial de trabajadoras sexuales en CDMX

Elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Benito Juárez a Noé "N", presunto violador serial de trabajadoras sexuales de la zona de Tlalpan.

Durante las indagatorias, las autoridades obtuvieron información sobre un presunto generador de violencia que, de manera reiterada, habría agredido físicamente y abusado sexualmente de sexoservidoras.

Como parte de las investigaciones fueron identificadas al menos dos carpetas relacionadas con los hechos: CI-FIDS/FDS-7/UI-FDS-7-01/00319/07-2026- y la CI-FIDS/FDS-7-UI-FDS-7-02/00240/05-2026

De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, el sospechoso utilizaba un vehículo Nissan Sentra azul con placas RBT-892-E y presentaba características físicas específicas: sexo masculino, aproximadamente 1.72 metros de estatura, complexión robusta, tez morena, calvicie y barba.

Como resultado de los trabajos de inteligencia, agentes ubicaron en la calle Simón, en la alcaldía Benito Juárez, un vehículo que coincidía con las características y placas obtenidas durante la investigación.

El automóvil fue detenido alrededor de las 19:18 horas y, durante la revisión, los agentes localizaron diversos indicios que derivaron en el traslado del conductor a la Agencia del Ministerio Público de Tlalpan 2 y 3, donde se realizarían las diligencias correspondientes.

Entre los objetos asegurados se encuentran 50 bolsas pequeñas transparentes con vegetal verde con características similares a la marihuana, así como un arma de fuego tipo pistola de color negro.

También fue asegurado el vehículo Nissan Sentra azul con placas RBT-892-E y un teléfono celular iPhone de color negro.

La investigación se inició a partir de denuncias recibidas por el Consejo Ciudadano relacionadas con posibles delitos de extorsión y trata de personas. A partir de estos reportes, personal de inteligencia realizó trabajos de investigación en zonas como Sullivan, La Merced y Tlalpan.