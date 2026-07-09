Matan a un policía de Tránsito en Córdoba, Veracruz

Un policía de la Dirección de Tránsito municipal de Córdoba, Veracruz, fue asesinado esta tarde tras un ataque armado contra la patrulla en la que viajaba sobre la avenida 4, entre calles 13 y 15, en el límite del Centro y el Barrio San Miguel.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad —una patrulla que horas antes había sido entregada por el Ayuntamiento— fue interceptada por la zona de bares y atacada de manera directa.

Los agresores dispararon por el lado del asiento del copiloto.

En el punto quedaron más de 10 casquillos percutidos, lo que evidenció que fue un ataque sostenido.

Los agresores escaparon de inmediato tras cometer el ataque.

Vialidad tuvo que ser interrumpida

Personal de Servicios Periciales, Fiscalía regional y Policía Ministerial de Investigación realiza el levantamiento del cuerpo, la recolección de indicios y el aseguramiento de la patrulla, que quedó a disposición de la autoridad ministerial.

Las autoridades locales señalaron que en la zona existen cámaras de videovigilancia, cuya información será solicitada para fortalecer las líneas de investigación.

Las autoridades no han informado sobre la identidad del policía atacado y son investigadas las causas de este atentado.