Caen 3 civiles armados tras balacera en Cedros, Culiacán; hay tres policías heridos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa confirmó este jueves la detención de tres civiles armados tras un enfrentamiento registrado durante la madrugada en el fraccionamiento Cedros, al norte de Culiacán, donde además dos elementos de la Policía Estatal resultaron lesionados por esquirlas.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo fue desplegado luego de una denuncia anónima recibida a través del número 089, en la que se alertó sobre la presencia de hombres armados en un domicilio ubicado en esa zona habitacional de la capital sinaloense.

La movilización estuvo encabezada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, con apoyo del Ejército Mexicano y fuerzas federales que integran el Grupo Interinstitucional de Seguridad.

Civiles armados dispararon contra agentes estatales

Según la información difundida por la SSPE, al arribar al sitio señalado, los elementos de seguridad fueron recibidos con disparos de arma de fuego desde el interior de un domicilio.

Al arribar al sitio, los elementos del GOES fueron agredidos con disparos de arma de fuego, acción que fue repelida, dejando como resultado a tres civiles lesionados, quienes quedaron en calidad de detenidos”, informó la dependencia estatal en un comunicado.

Tras el intercambio de disparos, las autoridades lograron controlar la situación y asegurar a los tres presuntos agresores, quienes posteriormente fueron trasladados bajo custodia para recibir atención médica.

Aseguraron armas, equipo táctico y una camioneta

Durante la inspección realizada en el inmueble y sus alrededores, el Grupo Interinstitucional aseguró armamento, equipo táctico y un vehículo presuntamente relacionado con los hechos.

Entre los objetos decomisados se encuentran tres armas largas, tres chalecos tácticos con cargadores y una camioneta.

Además, el domicilio donde ocurrió el enfrentamiento quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras se realizan las diligencias correspondientes y posiblemente se solicita una orden de cateo para ampliar la intervención ministerial.

Comunicado sobre el enfrentamiento en Villa del Cedro, Culiacán Facebook

La Fiscalía General de la República quedó a cargo de las investigaciones y del análisis de los indicios asegurados en el operativo.

Dos policías resultaron lesionados

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que dos agentes estatales resultaron heridos por esquirlas durante la agresión armada.

Los elementos fueron trasladados a un hospital para recibir valoración médica y, hasta el momento, se reportan fuera de peligro.

Cabe señalar que, en el hecho, también resultaron lesionados por esquirla dos elementos policiales, quienes fueron trasladados a un hospital para su valoración”, detalló la corporación estatal.

Las autoridades no precisaron la identidad de los policías lesionados ni el estado de salud de los civiles detenidos.

En el despliegue participaron corporaciones estatales y federales, entre ellas la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La SSPE subrayó que el operativo forma parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno federal y el Gobierno de Sinaloa para contener hechos violentos y reforzar la seguridad en la entidad.

Con estas acciones, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Sinaloa reafirman su compromiso de salvaguardar el patrimonio de la sociedad sinaloense”, indicó la dependencia.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para utilizar el número 911 en caso de emergencias y el 089 para denuncias anónimas relacionadas con actividades delictivas.

El enfrentamiento ocurre en un contexto de reforzamiento de operativos de seguridad en Culiacán y otras zonas de Sinaloa, donde fuerzas estatales y federales mantienen presencia permanente ante hechos vinculados con grupos armados.

asc