Con desconfianza, pobladores regresan a sus casas en Chilapa, Guerrero

"Pues aquí, todo bien, y aquí también, creo porque está encerrado”, dijo Francisco Tlalcorral, una de las más de 100 personas que hoy regresaron a su casa, en la comunidad de Xicotlán, en Chilapa, Guerrero, tras 5 días de escapar de ataques de grupos criminales.

Francisco llegó alrededor de las 11:30 de la mañana junto a su familia a la comunidad de Xicotlán. Se subió en una camioneta y fue a su casa.

Primero fue solo para revisar que no hubiera delincuentes armados esperándolos. Después llamó a su familia

Ok, sí, todo está bien, está limpio".

- ¿Todavía hay desconfianza, señor?

"Sí."

- ¿Todavía tienen miedo?

Sí pues, como es aquí cerca, a lo mejor por ahí están, pero más o menos aquí lo chequé y sí está bien, ya para entrar, como quien dice, ya vine a checar, no hay nada".

Los desplazados, quienes estaban refugiados en la comunidad de Coatzingo, decidieron regresar bajo la promesa de autoridades de que sus necesidades serían atendidas y les darían seguridad; sin embargo, hasta las 5 de la tarde, no había equipos médicos, ni cocinas comunitarias.

Porque nosotros deveras tenemos miedo, de hasta allá arriba nos vivimos", dijo otro habitante de Xicotlán.

Por otra parte, lo primero que hizo María al llegar a casa fue alimentar a sus animales. En la primera revisión todos sobrevivieron después de cinco días sin comer.

Se quedaron sin nada, nomás le eché un poquito de masa, lo que pude, lo que no, me salí pues, ya. Toda mi casa la dejé así”, mencionó.

María, habitante de Chilapa, Guerrero, regresando a su hogar en la comunidad de Xicotlán Foto: Especial

Los desplazados llegaron a tratar de rehacer si vida, pero su tensa tranquilidad solo durará mientras tengan resguardo militar, después, temen volver a ser atacados por los grupos criminales que los tienen sometidos.

Gobiernos federal y estatal acompañan retorno de desplazados a sus hogares

Por Salma Pimentel

Con el apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Gobierno del Estado de Guerrero, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación, dio inicio el retorno de las familias desplazadas a sus comunidades en el municipio de Chilapa, Guerrero, luego de garantizar un esquema de seguridad y vigilancia en la zona.

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, acompañó el regreso de 118 personas, entre ellas mujeres, hombres, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la comunidad de Xicotlán, en vehículos de las distintas dependencias participantes.

Además, se entregaron insumos de primera necesidad, colchonetas, cobijas, artículos de higiene y alimentos.

También recibieron asistencia psicológica y contención emocional por parte de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien les dará seguimiento.

Al mismo tiempo, se mantienen las mesas de diálogo y de trabajo para garantizar que este retorno se realice en condiciones de seguridad y sea permanente.

Además, comenzará el censo de las viviendas que resultaron afectadas, para apoyar en la reconstrucción y se darán enseres a quien los necesite.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional establecerá un corredor seguro para libre tránsito de la población hacia la cabecera municipal, así como para el ingreso de suministros a sus localidades.

Participaron la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez, y el secretario técnico de la Mesa Estatal de Paz, Héctor Ocampo.

jcp