Caen ocho sujetos por robo a tiendas de autoservicio en Jalisco

Autoridades de Jalisco lograron la captura de ocho personas presuntamente relacionadas con el robo a tiendas de autoservicio en los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan.

En uno de los casos investigados, un hombre fue imputado también por el delito de lesiones.

Según se presume, el pasado 23 de abril Marco Antonio “N” ingresó a una tienda de autoservicio ubicada en la colonia San Pedrito, en Tlaquepaque, donde amagó con un cuchillo a un empleado para apoderarse del dinero de la caja registradora.

Durante el forcejeo, la víctima resultó lesionada en la mano izquierda; sin embargo, logró salir del establecimiento y dejar encerrado al agresor dentro del negocio.

Policías municipales acudieron al lugar y, tras el señalamiento, concretaron su detención y aseguraron el arma presuntamente utilizada, así como el dinero en efectivo materia del robo.

Como resultado de indagatorias en torno a casos similares, la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada logró la vinculación a proceso de José Ramón “N”, Brian Gilberto “N”, Carlos Alberto “N”, Charles Alexis “N”, Carlos de Jesús “N”, Marco Antonio “N” y Christian “N”, señalados por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado a otras tiendas de autoservicio.

Las respectivas audiencias de vinculación se desahogaron entre el 28 de abril y el 11 de mayo por distintos jueces de control y oralidad del Primer Distrito Judicial, quienes determinaron imponer como medida cautelar prisión preventiva oficiosa de un año para José Ramón “N”, Brian Gilberto “N”, Carlos Alberto “N”, Charles Alexis “N” y Marco Antonio ‘’N’’, mientras que a Carlos de Jesús “N” se le impuso la prisión preventiva oficiosa por seis meses.

Los ahora imputados, que fueron detenidos algunos en flagrancia y otros en cumplimiento de órdenes de aprehensión, están sujetos al procedimiento penal con la medida cautelar de prisión preventiva, en tanto se resuelve su situación jurídica con la emisión de las correspondientes sentencias.

Los comercios afectados por esta conducta delictiva se ubican en las colonias Valentín Gómez Farías, en Guadalajara; San Pedrito y Santa María Tequepexpan, en San Pedro Tlaquepaque; así como Arroyo Hondo, Ciudad Granja y Real del Carmen, en Zapopan.

JCS