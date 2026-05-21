Empresas necesitan modelos QHSE para competir: Awalab de México

Las empresas industriales en México han acelerado en los últimos años la adopción de estándares internacionales enfocados en calidad, sostenibilidad, seguridad y cumplimiento operativo, impulsadas por la creciente exigencia de corporativos nacionales e internacionales.

Actualmente, certificaciones como ISO 9001, evaluaciones de sostenibilidad empresarial como EcoVadis, así como procesos de cumplimiento técnico y normativo avalados por organismos internacionales, se han convertido en elementos clave para competir dentro de cadenas de suministro cada vez más estrictas.

Ahora, especialistas del sector consideran que el reto para las empresas mexicanas ya no consiste únicamente en obtener certificaciones, sino en integrar estos estándares dentro de una estrategia operativa completa bajo modelos QHSE (Quality, Health, Safety & Environment), que permitan elevar productividad, disminuir riesgos y fortalecer la sostenibilidad de largo plazo.

El ingeniero Pepe Mora, director general de Awalab de México, señaló que las empresas que buscan participar en proyectos industriales de gran escala necesitan evolucionar hacia esquemas integrales de cumplimiento y operación.

El mercado ya no demanda proveedores aislados, sino aliados estratégicos capaces de entender toda la operación del cliente. La calidad del agua, la seguridad del personal, el cumplimiento normativo, la sostenibilidad y la continuidad operativa están completamente conectados”, explicó Mora.

Mora agregó que las certificaciones actualmente representan mucho más que un requisito administrativo.

Cada una de estas certificaciones aborda un aspecto distinto del desarrollo empresarial: calidad operativa, sostenibilidad, seguridad y cumplimiento técnico. Hoy las empresas que logran integrar todos estos elementos son las que realmente pueden competir a nivel nacional e internacional”, concluyó el director general de Awalab de México.

En este contexto, compañías mexicanas especializadas en soluciones industriales, como Awalab de México, señalan que el mercado demanda proveedores capaces de integrar múltiples soluciones críticas dentro de la operación industrial.

Awalab de México, quienes recientemente concluyeron su proceso de recertificación bajo la norma ISO 9001, informó que ha desarrollado un modelo enfocado en soluciones integrales para las áreas de seguridad industrial, tratamiento de agua, laboratorio y sostenibilidad operativa.

Mora señaló que dentro de su división de Seguridad Industrial, "Awalab desarrolla soluciones para protección personal, seguridad en alturas, mantenimiento industrial y proyectos especializados para sectores como manufactura, logística, alimentos y bebidas, farmacéutica y parques industriales".

En tanto, en la división de Tratamiento de Agua, "la empresa participa en proyectos relacionados con plantas de tratamiento de agua residual y potable, operación y mantenimiento de sistemas, tecnologías de filtración y soluciones orientadas a optimizar el uso eficiente del agua dentro de procesos industriales".

Y en el área de Laboratorio "ofrecemos soluciones analíticas, instrumentación, consumibles y soporte técnico especializado para industrias que requieren control de calidad, análisis de procesos y cumplimiento regulatorio".

Otro aspecto que señalaron debe tomar en cuenta las empresas es fortalecer iniciativas relacionadas con sostenibilidad, reciclaje y eficiencia operativa, alineándose a las nuevas exigencias ambientales y de cumplimiento corporativo, como revelaron lo ha hecho Awalab.