México con el ritmo de calentamiento más rápido de América Latina y El Caribe

En su informe “El estado del clima en América Latina y El Caribe 2025”, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) destacó las 83 muertes registradas en México por las lluvias extraordinarias de octubre, que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

“En gran parte de América Central y México las precipitaciones fueron superiores a lo habitual, en particular en las zonas centrales y a lo largo de la costa oriental del territorio mexicano, en Panamá y en el litoral de Costa Rica bañado por el Pacífico (entre un 20 por ciento y un 100 por encima de lo normal)”, subrayó.

Inundación en Veracruz Foto: Cuartoscuro

Además, la Organización Meteorológica Mundial recordó que el año pasado se batió el récord de altas temperaturas con 52.7 grados centígrados en Mexicali, la capital de Baja California, así como múltiples olas de calor que superaron los 40 y 45 grados centígrados en la región de Centroamérica.

“A medida que se intensifiquen los episodios de calor extremo, la mortalidad evitable sólo se podrá reducir si se redobla la cooperación entre las esferas del clima y la salud”, advirtió.

El reporte de 34 páginas señaló además que una sequía pertinaz y de gran alcance castigó amplias zonas del continente: “hasta el 85 por ciento del territorio mexicano se vio afectado, se produjo una grave escasez de agua en El Caribe y se observaron déficits de precipitación de más del 40 por ciento en partes del sur de Sudamérica, lo que agravó las pérdidas agrícolas y exacerbó el riesgo de incendios forestales”.

“Alrededor de la bahía de Campeche y en el norte de México, se observaron condiciones secas (precipitaciones entre un 10 por ciento y un 30 por ciento debajo de lo normal)”, puntualizó.

Un horno

La Organización Meteorológica Mundial alertó que el aumento de la temperatura no es uniforme en el conjunto de América Latina y El Caribe y México experimentó el ritmo de calentamiento más rápido de la región con alrededor de 0.34 grados centígrados por decenio entre 1991 y 2025.

“En 2025, la temperatura media anual en superficie se situó entre la quinta y la octava más elevada de la que se tiene registro; los episodios de calor fueron históricos en el conjunto de los países.

En muchos lugares de América del Sur también se dieron temperaturas superiores a los 40 grados centígrados como los 44 grados centígrados de Río de Janeiro (Brasil) y los 44.8 grados centígrados de Mariscal Estigarribia (Paraguay)”, indicó.

Mapa de calor Foto: Especial

Océanos

El informe agrega que en el Mar Caribe y el Golfo de México las temperaturas de la superficie del mar registradas en 2025 “nunca antes habían sido tan altas”.

En el Pacífico Sur también se alcanzaron valores históricos que se concentraron en una zona situada alrededor del paralelo 30° S (30 grados latitud sur), frente a las costas de Chile.

“Los mapas donde se plasman las tendencias regionales del nivel del mar calculadas a partir de datos altimétricos recabados desde enero de 1999 hasta abril de 2025 en las subregiones de América Central y El Caribe muestran una notable variabilidad, aunque cabe destacar un ritmo de aumento más elevado en el Golfo de México y el norte del Mar Caribe que en la costa del Pacífico”, precisó.

El reporte “El estado del clima en América Latina y El Caribe 2025”, sostiene que el contenido calorífico de los océanos de la región se situó dentro del rango de los valores históricamente altos de los últimos 10 años (2015-2024), aunque a escala local hubo zonas que reportaron números sin precedentes en partes del Atlántico (en particular alrededor de los paralelos 20° S y 30° S), la región occidental del Golfo de México y un área al oeste del punto más meridional de América del Sur.

Eventos extremos en México Foto: Especial

JCS