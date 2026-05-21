Renuncian colaboradoras del ministro de la Corte que promocionaron botanas para TikTok

Las dos colaboradoras del ministro Irving Espinosa Betanzo que grabaron comerciales de botanas “Snakin”, para la plataforma TikTok, presentaron su renuncia este jueves, tras la controversia generada, y se inició una investigación informó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Se instruyó la revisión de los hechos correspondientes a fin de determinar si existió el uso indebido de espacios, tiempo laboral, mobiliario o recursos institucionales. Sumado a ello, las personas presentaron su renuncia con efectos inmediatos y con carácter irrevocable”, detalló el órgano autónomo.

Al respecto, el Máximo Tribunal informó que ni el organismo ni el ministro Espinosa Betanzo autorizaron el uso de las instalaciones de avenida José María Pino Suárez, en el Centro Histórico, por parte de las ex colaboradoras.

“En ese sentido, ni el Alto Tribunal ni el ministro Irving Espinosa Betanzo, titular de la ponencia donde laboraban las personas que aparecen en el video, autorizaron que las instalaciones fueran utilizadas para actividades de comunicación ajenas a las funciones oficiales de la Suprema Corte.

“La difusión de este contenido se realizó a título estrictamente personal y no representa, respalda ni constituye una actividad institucional de este Máximo Tribunal”, se indicó en un comunicado.

La SCJN precisó que sus instalaciones están destinadas exclusivamente al desarrollo del trabajo jurisdiccional e institucional que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a al órgano

“... cualquier uso con fines comerciales o de promoción privada requiere autorización expresa conforme a la legislación aplicable”, indicó el organismo.

Agregó que se solicitó a las personas involucradas el retiro inmediato de los dos videos comerciales, los que ya no aparecen en las cuentas donde fueron difundidos.

La Corte reafirmó su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos, incluidas sus instalaciones, con el objetivo de garantizar que sean utilizados correctamente y con el fin para los que han sido destinados, indicó.