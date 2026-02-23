Caen cuatro, entre ellos un cubano, por incendios de vehículos en carreteras de Hidalgo

Cuatro sujetos fueron detenidos por su presunta participación en la quema de vehículos registrada el domingo en distintos tramos carreteros de Hidalgo, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

El titular de la dependencia, Salvador Cruz Neri, señaló que las detenciones derivaron de un operativo de seguimiento activado tras los reportes ciudadanos sobre bloqueos ocasionados por automóviles incendiados.

Precisó que la intervención se realizó sin enfrentamientos.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron en varios puntos viales donde fueron colocados vehículos en llamas para interrumpir la circulación.

Ingresaron a Hidalgo por el municipio de Huehuetoca, Edomex

Las autoridades indicaron que los sospechosos habrían ingresado a la entidad por el municipio de Huehuetoca en el Estado de México y fueron interceptados cuando se dirigían hacia la autopista Arco Norte.

Las personas detenidas —originarias de Guerrero, Estado de México y Jalisco, además de un ciudadano cubano— estarían vinculadas con al menos tres incendios de automotores que provocaron cierres parciales y afectaciones al tránsito.

Durante el operativo fueron aseguradas cuatro armas largas —dos fusiles AK-47 y dos AR-15—, así como bidones con combustible, encendedores y diversas dosis de droga.

Uno de los aprehendidos presentaba quemaduras, presuntamente relacionadas con los hechos.

En cuanto a las posibles motivaciones, las autoridades señalaron que se investiga si los incidentes guardan relación con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No obstante, aclararon que hasta el momento no se ha confirmado un vínculo directo.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

