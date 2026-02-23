Hidalgo reanuda clases presenciales en 11 municipios

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo informó que este martes se restablecerán las clases presenciales en los 11 municipios donde el lunes se aplicó una suspensión preventiva de actividades escolares.

Los municipios donde se suspendieron clases fueron Tula de Allende, Tepeji del Río de Ocampo, Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón, Atotonilco de Tula, Francisco I. Madero, Ajacuba, Tetepango, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan.

El titular de la dependencia, Natividad Castrejón Valdez, señaló que la decisión se tomó luego de recibir un reporte actualizado por parte de las autoridades de seguridad, en el que se concluyó que existen condiciones para el desarrollo normal de la jornada escolar.

La medida preventiva había sido implementada ante la posibilidad de afectaciones en la movilidad o situaciones que pudieran representar algún riesgo para estudiantes, personal docente y administrativo, a causa de la muerte de “El Mencho”, extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la Secretaría, dichos escenarios no se presentaron, por lo que se determinó reanudar actividades en modalidad presencial.

Con el regreso a clases en estas demarcaciones, los 84 municipios de Hidalgo operarán de manera regular en el sistema educativo estatal.

Querétaro sin clases

El gobierno de Querétaro anunció la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos este lunes 23 de febrero, como medida preventiva ante los hechos violentos registrados en entidades vecinas tras el abatimiento de "El Mencho".

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño, informó que aunque la entidad se mantiene en calma y sin incidentes, se determinó aplicar acciones de prevención para proteger a la comunidad escolar.

Precisó que la medida aplica para educación básica, media superior y superior, tanto en instituciones públicas como privadas.

JCS