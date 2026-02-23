Tras muerte de ‘El Mencho’, BC reporta 25 detenciones, 29 incidentes y ningún herido

El gobierno del estado de Baja California llevó a cabo 25 detenciones y detectó 29 hechos ilícitos en distintos municipios tras la confirmación de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Sin embargo, desde las 1:05 horas de este lunes se reportan cero incidentes, además de que el saldo de heridos se mantiene en cero, dijo la gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila, tras concluir la Mesa de Seguridad Estatal.

Quiero reiterar a la población que el transporte público, de carga y personal opera con normalidad y no hay bloqueos carreteros ”, aseguró en un video mensaje.

La gobernadora también reconoció el trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales y municipales, así como el respaldo del Gabinete de Seguridad Nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De igual manera, expresó su agradecimiento a las familias del personal operativo, quienes respaldan el esfuerzo de quienes trabajan para proteger a la ciudadanía, incluso en días que deberían ser de descanso.

Baja California se mantiene en calma, sin personas heridas y con vigilancia permanente en todo el estado.



