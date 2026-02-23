Última Hora Impreso de hoy

Tras muerte de ‘El Mencho’, BC reporta 25 detenciones, 29 incidentes y ningún herido

La gobernadora Marina del Pilar Ávila reiteró que el transporte público, de carga y personal opera con normalidad y no hay bloqueos carreteros

Por: Ariel Rodríguez

Marina del Pilar Ávila expresó su agradecimiento a las familias del personal operativo, quienes respaldan el esfuerzo de quienes trabajan para proteger a la ciudadanía.Foto: Especial

El gobierno del estado de Baja California llevó a cabo 25 detenciones y detectó 29 hechos ilícitos en distintos municipios tras la confirmación de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Sin embargo, desde las 1:05 horas de este lunes se reportan cero incidentes, además de que el saldo de heridos se mantiene en cero, dijo la gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila, tras concluir la Mesa de Seguridad Estatal.

Quiero reiterar a la población que el transporte público, de carga y personal opera con normalidad y no hay bloqueos carreteros”, aseguró en un video mensaje.

La gobernadora también reconoció el trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales y municipales, así como el respaldo del Gabinete de Seguridad Nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De igual manera, expresó su agradecimiento a las familias del personal operativo, quienes respaldan el esfuerzo de quienes trabajan para proteger a la ciudadanía, incluso en días que deberían ser de descanso.

