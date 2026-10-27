Accidente en Hidalgo destapa traslado ilegal de 29 mil litros de gasolina

Un accidente ocurrido sobre el bulevar Juárez, en el centro de Zempoala, derivó en el aseguramiento de aproximadamente 29 mil litros de gasolina y la detención de un hombre, luego de que policías estatales detectaran irregularidades en los documentos que presentó para acreditar la procedencia del combustible.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), el incidente se produjo cuando el patín de apoyo de uno de los semirremolques tipo tanque se dobló, provocando que la unidad cargada con gasolina se inclinara hacia la derecha hasta quedar apoyada contra una barda.

El percance ocasionó una fisura en el tanque y el derrame de combustible, por lo que los agentes intervinieron para atender la situación y verificar la documentación de la carga.

Durante la inspección, los elementos de seguridad identificaron que los papeles proporcionados por el conductor eran presuntamente falsos y no acreditaban el origen legal de los hidrocarburos. Ante estos hechos, procedieron a su detención.

En el operativo también fueron asegurados un tractocamión Kenworth y dos semirremolques tipo tanque, uno de ellos con los 29 mil litros de gasolina y el segundo sin carga.

El hombre, junto con el combustible y los vehículos, quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.