Cruz Roja Mexicana pone en marcha su programa invernal

Con la finalidad de atender a la población vulnerable, la Cruz Roja Mexicana puso en marcha su Programa Invernal.

En entrevista con Excélsior, Eduardo De Agüero Le Duc, presidente nacional de la Cruz Roja, explicó que los voluntarios de las 32 delegaciones están capacitados para dar respuesta -en todo el país - a las situaciones de emergencia que se generen a consecuencia de las bajas temperaturas.

No obstante, aclaró que las acciones se concentran principalmente en los estados del norte del territorio nacional, con el objetivo de atender -entre otros- casos de hipotermia o de intoxicación por monóxido de carbono, lo cual, generalmente ocurre al usar distintos métodos de calefacción en lugares cerrados y sin ventilación.

“Tenemos lo que llamamos el programa invernal que busca atender diferentes zonas del país donde las temperaturas bajan considerablemente, pero principalmente nos enfocamos en los estados del norte del país que son normalmente los más azotados por temperaturas bajas en el invierno”.

Añadió que además de la atención a casos de emergencia, cada año, la Cruz Roja lleva ayuda humanitaria a las zonas vulnerables. “Un ejemplo es la Sierra de Chihuahua, donde hacemos una entrega anual en invierno de ayuda humanitaria como cobijas y despensas.

Resaltó que “este es un programa ya muy establecido, tenemos muchos años llevándolo a cabo y estamos listos. Tenemos reservas en nuestras bodegas de ayuda humanitaria y conseguimos donaciones de cobijas y cobertores para este plan invernal”.

Cruz Roja festeja Halloween con niños de centros de asistencia

En su sede nacional, la Cruz Roja abrió sus puertas para recibir a niños y niñas que viven en centros de asistencia social.

.Evento encabezado por Ruth Bitar, presidenta del Voluntariado Nacional de la Cruz Roja Mexicana.Foto: Eduardo Jiménez / @LaloJimenezF22 Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

El objetivo fue celebrar una fiesta de Halloween, organizada por Ruth Bitar Romo, presidenta del Voluntariado Nacional de la institución, quien señaló a Excélsior, que durante todo el año existe acercamiento con estas instituciones para brindarles apoyo.

Evento encabezado por Ruth Bitar, presidenta del Voluntariado Nacional de la Cruz Roja Mexicana.Foto: Eduardo Jiménez / @LaloJimenezF22 Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

La Cruz Roja brinda ayuda humanitaria en todos los aspectos. Realizamos muchas visitas a casas hogares. Visitamos asilos de personas mayores y vemos sus necesidades. Se les apoya con despensas, con kits de limpieza para el hogar, con kits de higiene personal.

Evento encabezado por Ruth Bitar, presidenta del Voluntariado Nacional de la Cruz Roja Mexicana.Foto: Eduardo Jiménez / @LaloJimenezF22 Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

El apoyo depende de lo que nos pidan, por ejemplo, donamos. pañales para los bebés, pañales para los adultos, toallas femeninas, ropa entre otros artículos. Entonces al visitar a los niños surgió la idea de hacerles una fiesta de Halloween para llevarles alegría”, explicó.

Evento encabezado por Ruth Bitar, presidenta del Voluntariado Nacional de la Cruz Roja Mexicana.Foto: Eduardo Jiménez / @LaloJimenezF22 Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Durante el evento, los menores se pudieron disfrazar y disfrutaron de un show musical con payasos, piñatas, juegos y comida. También, participaron en dinámicas que los acercaron a las diversas actividades humanitarias que realiza la Cruz Roja Mexicana.

Evento encabezado por Ruth Bitar, presidenta del Voluntariado Nacional de la Cruz Roja Mexicana.Foto: Eduardo Jiménez / @LaloJimenezF22 Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Cruz Roja certifica a 16 binomios caninos

Por Ariel Rodríguez

Durante el mes de septiembre, la Cruz Roja Mexicana llevó a cabo una demostración de la preparación de sus equipos especializados de búsqueda y rescate, en la que destacó el entrenamiento de sus binomios caninos durante una simulación de desastre natural.

Actualmente, la Cruz Roja acaba de acreditar a 16 binomios por parte de la International Search Dog and Rescue Dog Organization (IRO), a nivel nacional se encuentran otros 50 binomios trabajando para obtener esta certificación", dijo Gonzalo Granados, responsable para preparación y respuesta de la Sede Nacional de la Cruz Roja.

Durante la demostración, que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento (Cencad) de Toluca, en Estado de México, dos binomios hallaron con éxito a dos personas debajo de los escombros, mientras que otro más mostró parte de sus capacidades de obediencia que le ayudaron a obtener su acreditación.

Balam, un border collie de 7 años, fue liberado por su manejador, Edgar Martínez, en el campo de escombros donde había dos personas que fingieron estar atrapadas. En menos de un minuto ya había realizado su marcaje activo por medio de ladrido para alertar al rescatista.

De igual manera, Kenai, de 4 años y de la misma raza, corrió por el campo de escombros tras ser liberado y no paró de ladrar hasta que Martínez fue a constatar que había una persona supuestamente atrapada.

Actualmente no hay una tecnología que supere la nariz de perro", dijo el guía canino encargado de ambos binomios, además de Orly, otro border collie de 8 años.

Binomios caninos durante una simulación de desastre natural Eduardo Jiménez / @LaloJimenezF22

Martínez recordó que el entrenamiento de estos binomios ocurre durante los primeros dos años de su vida, posteriormente son certificados cada dos años porque "los perros certificados son los que van a las misiones".

Por ejemplo, Balam, Kenai y Orly hallaron a tres personas con vida en Venezuela, tras el sismo de magnitud 7.1 que sacudió las costas de ese país en junio.

Tenemos que entender que el perro no se trata de ponerle un chaleco y ya, se tiene que evaluar", agregó.

Aunque la preparación de un perro puede variar según su capacidad, hay binomios caninos que empiezan sus labores de búsqueda desde los 18 meses, dijo Carlos Calderón, manejador de Kylie, una springer spaniel de cuatro años que recientemente pasó dos pruebas, la preliminar de estructuras colapsadas y la prueba preliminar de grandes áreas.

Tras la demostración de la perrita en el campo de obstáculos, el guía canino aseguró que el entrenamiento del binomio consiste en tres a cuatro ejercicios por día. Entre estos, los de obstáculos.

Sin duda las estructuras colapsadas son zonas muy afectadas, muy variadas en términos de áreas de superficies. Entonces, todos estos ejercicios están enfocados a que el perro tenga esa capacidad de analizar y estudiar por donde ingresar a los diferentes puntos", explicó.