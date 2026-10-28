¿Vives en Chalco y te interesa la IA? La Universidad Rosario Castellanos ofrece carreras gratuitas

Si vives en Chalco o en municipios cercanos y te interesa la Inteligencia Artificial (IA), la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) ofrece una opción de educación superior pública y gratuita para prepararte en esta área, así como en Ciencia de Datos y otras disciplinas. Con modalidades presencial, a distancia e híbrida, la institución busca acercar la formación universitaria a las y los jóvenes de la zona oriente del Estado de México.

La universidad imparte licenciaturas enfocadas en la nueva era tecnológica, como Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, además de carreras tradicionales como Psicología, Derecho y Seguridad Ciudadana, Ciencias de la Comunicación, Contaduría, y Filosofía e Historia.

Tres modalidades y apoyos económicos

Para adaptarse a los tiempos de traslado de los estudiantes de la región, la UNRC ofrece tres esquemas de estudio: presencial, híbrido y a distancia. Asimismo, el alumnado puede postular a apoyos como la beca Gertrudis Bocanegra, pensada para cubrir gastos de pasaje y transporte.

Durante la apertura de la sede en Nicolás Romero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez resaltaron que este proyecto busca eliminar barreras económicas para ingresar a la universidad. La gobernadora mexiquense señaló que la institución nació con el objetivo de garantizar "educación gratuita y de calidad" a la juventud.

Expansión en la zona oriente

En la entidad ya operan tres planteles de la UNRC: Chalco, Naucalpan y Nicolás Romero. A esta red se sumará la sede de Chimalhuacán, actualmente en obras, y nueve planteles más proyectados dentro del Plan Oriente para ampliar los lugares disponibles.

3 unidades de la UNRC en operación en el Estado de México, ubicadas en Chalco, Naucalpan y Nicolás Romero.

1 sede más en construcción, en Chimalhuacán.

9 planteles adicionales contemplados en el Plan Oriente.

3 modalidades educativas: presencial, a distancia e híbrida.

100% de gratuidad en los estudios y los principales trámites.

Las y los alumnos pueden acceder a apoyos como la beca Gertrudis Bocanegra.

La oferta académica incluye carreras como Inteligencia Artificial, Ciencias de Datos, Psicología, Derecho y Seguridad Ciudadana, entre otras.

Más de 122 mil estudiantes forman parte de la UNRC a nivel nacional.