Turistas denunciaron alta mortandad de crías de tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea), en el Santuario La Escobilla, ubicado en el municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca.

A través de un video enviado a Excélsior, mostraron cientos de ejemplares recién nacidos de esta especie "En Peligro de Extinción", de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059, regados en la arena cerca de la localidad de Vainilla.

La persona que realizó la grabación narra que esta situación se repite 45 días después de cada arribada masiva, luego de que los huevos eclosionan y las tortuguitas salen de los nidos a la superficie buscando llegar al mar.

Todos esos puntos negros que tú ves son puras crías de tortugas muertas, así como ves, es la triste realidad aquí en el Santuario La Escobilla. Mira cómo están todas", lamentó.

De acuerdo con el testimonio, los pequeños ejemplares son atacados por zopilotes, gaviotas y pelícanos, en uno de los momentos más vulnerables de su ciclo de vida.

En el video también se observan huellas de llantas en la arena, posiblemente de cuatrimotos y vehículos motorizados que también provocan la muerte directa de las crías que son aplastadas en la playa.

En su denuncia pública, los turistas lamentaron la falta de vigilancia por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la Secretaría de Marina (Semar), que en los hechos no sólo deberían resguardar las arribadas masivas, sino también los nacimientos, para frenar el saqueo, el paso de vehículos y el acceso no autorizado a la zona de los nidos.

La temporada oficial de arribadas masivas en el Santuario Playa Escobilla, abarca de mayo a enero, con picos de mayor intensidad entre agosto y noviembre.

Regularmente se presentan una o dos arribadas masivas por mes, y cada evento tiene una duración concentrada de tres a cinco días. Se estima que únicamente una de cada mil crías de tortuga Golfina logra sobrevivir hasta la edad adulta, lo que equivale a una tasa de supervivencia aproximada del 0.1 por ciento.