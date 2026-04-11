Cae presunta narcomenudista cuando fumaba un cigarro de mariguana en la vía pública, en Nuevo León

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a una presunta narcomenudista cuando fumaba un cigarro de mariguana en la vía pública, en la colonia Rubén Jaramillo, en el cruce de Privada Edison y Santos Degollado, en ese municipio.

La detenida fue identificada como Lashmy Alejandra O., de 21 años, quien posteriormente fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

Detención durante recorrido de vigilancia

Los uniformados realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron a la joven recargada en un poste, fumando un cigarro de dudosa procedencia.

Al aproximarse, detectaron que el humo desprendía un fuerte olor a una sustancia prohibida, lo que derivó en una inspección preventiva.

Aseguran droga y arma de fuego

Durante la revisión, los policías encontraron:

20 envoltorios de hierba verde y seca con características de la mariguana

Un arma de fuego tipo escuadra

Estos elementos fueron asegurados como parte de la detención.

Traslado y puesta a disposición

La joven fue trasladada a las instalaciones de la policía municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica. Marco legal aplicable al narcomenudeo

El delito de narcomenudeo está regulado en la Ley General de Salud, específicamente en los artículos 473 a 482, reformados desde 2009, que establecen la competencia concurrente entre la federación y las entidades federativas.

En Nuevo León, la persecución corresponde a autoridades estatales cuando la cantidad y tipo de sustancia no superan los umbrales de competencia federal, conforme al sistema vigente en 2025–2026.

Umbrales legales y clasificación del delito

El artículo 479 de la Ley General de Salud establece un límite de 5 gramos de cannabis para posesión considerada de consumo personal inmediato.

La posesión de 20 envoltorios, como en este caso, puede ser considerada por el Ministerio Público como un indicio de posesión con fines de comercio, independientemente del peso total.

Regulación vigente del cannabis en México

En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, invalidando la prohibición absoluta del consumo lúdico de cannabis.

Sin embargo, para 2026 no existe una legislación integral aprobada por el Congreso, por lo que:

El consumo en vía pública sigue sujeto a disposiciones administrativas locales

La comercialización continúa siendo un delito

Portación de arma de fuego y competencia federal

La posesión de un arma tipo escuadra se rige por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, particularmente en los artículos 9 y 83, que establecen que la portación sin licencia es un delito federal.

La investigación corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) en el periodo 2025–2026, salvo esquemas de coordinación con autoridades estatales.

Facultades policiales y detención en flagrancia

La actuación de los elementos municipales se sustenta en el artículo 21 constitucional, que faculta labores preventivas.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 146, establece la detención en flagrancia cuando una persona es sorprendida cometiendo un delito.

Incidencia del narcomenudeo en México

Datos del INEGI y del SESNSP indican que en 2025 se registraron más de 90,000 carpetas de investigación por narcomenudeo en el país.

Nuevo León se encuentra entre las diez entidades con mayor número de casos en ese periodo.

Proceso legal tras la detención

Tras la detención, la persona queda a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

En casos que involucran delitos contra la salud y portación de arma de fuego, se activa coordinación entre fiscalías estatales y la FGR para determinar competencia.

Integración de la carpeta y posibles delitos

El estatus legal dependerá de la integración de la carpeta de investigación, incluyendo dictámenes periciales sobre la sustancia y el arma aseguradas.

La autoridad deberá determinar si existen elementos para imputar delitos como:

Posesión con fines de comercio

Portación ilegal de arma de fuego

Ambos contemplados en los marcos normativos federales y estatales vigentes en 2025–2026.

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