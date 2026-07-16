Detienen en Baja California a Ernesto “N” por presunto contrabando de combustible 

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y exsenador de la República, fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una investigación por delincuencia organizada y contrabando de combustible.

De acuerdo con información preliminar, el operativo se realizó alrededor de las 13:26 horas en un inmueble ubicado en Ensenada, Baja California. Tras su aseguramiento, el exmandatario fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

Las investigaciones están relacionadas con operaciones de importación y comercialización irregular de hidrocarburos efectuadas mediante una empresa vinculada con Ruffo Appel. Las autoridades federales indagan la posible existencia de una estructura dedicada a introducir combustible al país sin cumplir con las disposiciones aduaneras y fiscales.

El nombre del exgobernador había sido mencionado previamente en investigaciones sobre el llamado “huachicol fiscal”, modalidad que consiste en ingresar hidrocarburos mediante declaraciones falsas o clasificaciones distintas para evadir el pago de impuestos.

La captura sería resultado de una investigación considerada de alta complejidad, en la que se habrían analizado movimientos empresariales, operaciones financieras y documentación relacionada con la importación de combustibles.