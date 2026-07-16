Con más de 40 balazos, ejecutan a automovilista en Tangancícuaro

La violencia volvió a sacudir a Michoacán con dos hechos de alto impacto registrados en las regiones de Tangancícuaro y Apatzingán, donde tres personas fueron asesinadas en distintos ataques. En uno de los casos, un joven fue ejecutado con más de 40 disparos dentro de una camioneta, mientras que en el otro fueron localizados los restos desmembrados de dos personas abandonados en bolsas de plástico sobre la vía pública.

Ambos hechos son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE), que desplegó personal ministerial y pericial para el procesamiento de las escenas del crimen.

Asesinan a balazos a conductor

El primer hecho ocurrió a un costado de la carretera Patamban-Tangancícuaro, donde ciudadanos alertaron al número de emergencias 911 sobre una camioneta Jeep Liberty que presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

Al llegar al lugar, elementos policiales confirmaron el reporte y localizaron en el interior del vehículo el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, quien presentaba más de 40 impactos de bala, de acuerdo con los primeros reportes.

Personal de la Fiscalía Regional de Zamora realizó el procesamiento de la escena, recabó los indicios balísticos y ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley y su identificación oficial.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque.

Abandonan cuerpos desmembrados en calles de Apatzingán

Horas después, otro hecho violento fue reportado en el municipio de Apatzingán, donde fueron localizados los restos desmembrados de dos personas dentro de bolsas de plástico abandonadas en distintos puntos de la calle Praxedis Guerrero, esquina con la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Aviación.

Fueron habitantes del sector quienes notificaron a las autoridades sobre la presencia de bolsas sospechosas sobre la vía pública, lo que provocó una movilización de corporaciones de seguridad.

Elementos policiales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizaron el levantamiento de los indicios y ordenaron el traslado de los restos humanos al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los estudios periciales para establecer la identidad de las víctimas.