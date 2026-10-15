Detectan presencia de ameba ‘comecerebros’ en seis lagos artificiales de Yucatán

El secretario de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer, informó que se detectó la presencia de la ameba Naegleria (mejor conocida como “ameba comecerebros”) en seis lagos artificiales de la entidad.

De acuerdo a ABC Noticias, estos cuerpos de agua son: el lago de Plaza La Isla, los lagos oriente y principal de Complejo Cabo Norte, el lago de zoológico de Centenario, el Parque de la Plancha y el Parque Ecológico del Poniente, todos ellos clausurados de manera temporal.

En cuanto a los lagos Central de Cabo Norte, el Aquapark, y el zoológico Animaya, los resultados fueron negativos y se mantienen abiertos a la población.

“Como medida preventiva, hemos restringido temporalmente el acceso o contacto con el agua en los seis espacios donde se obtuvieron resultados positivos.

“Quiero ser muy claro, encontrar esta ameba en el ambiente no significa que exista una epidemia ni que las personas que visitaron estos lugares estén enfermas”, señaló el especialista.

El doctor Alcocer indicó que la infección por esta ameba es “extraordinariamente rara” y que únicamente se transmite cuando el agua contaminada entra por la nariz de las personas, descartando contagios entre personas o al beber agua.

Después de esta investigación, el secretario de Salud llamó a su equipo a seguir actuando con prevención, información y responsabilidad, por lo que adelantó que ampliarán la vigilancia sanitaria con el acompañamiento científico de especialistas de diversas instituciones educativas, esto por instrucciones del gobernador Joaquín Díaz Mena.

“Los espacios con resultados negativos podrán continuar con sus actividades habituales bajo las medidas de vigilancia correspondientes. En aquellos donde identificamos la presencia de ameba, mantendremos las medidas preventivas hasta contar con las condiciones necesarias para su levantamiento”, aseguró.

Por último, pidió a la población que haya tenido contacto o inmersión en los cuerpos de agua positivos a comunicarse a la Secretaría de Salud al número 9999 24 369.

“No necesitamos alarmarnos, necesitamos estar informados, atender las recomendaciones sanitarias y confiar en las medidas de prevención sustentadas en la ciencia”, concluyó.

El pasado mes de septiembre se reportó la muerte de un hombre de 34 años que permaneció varios días internado a causa de un cuadro por meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), conocida popularmente como la enfermedad de los “comecerebros”.

El hombre contrajo la infección mientras realizaba sus labores diarias como instructor de actividades acuáticas en un lago artificial ubicado cerca de Plaza La Isla Mérida.