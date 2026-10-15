Cae “El Perico”, generador de violencia en Tula, considerado objetivo prioritario

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvieron a Pedro “N”, de 49 años, conocido como “El Perico”, en la comunidad de Xochitlán de las Flores, municipio de Tula de Allende.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el hombre era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta relación con actividades delictivas en la región poniente de la entidad.

Durante la intervención, los agentes aseguraron una camioneta Ford Lobo Platinum, un arma de fuego corta, cuatro cargadores abastecidos y varias dosis de sustancias con características similares a la cocaína y la marihuana.

Las investigaciones ministeriales también relacionan al detenido con Hugo Alberto M. M., alias “El H”, capturado con anterioridad, a quien presuntamente habría asistido en la operación de actividades criminales.

La PGJEH informó que Pedro “N” contaba con una orden de aprehensión vigente, por lo que, tras su detención, fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Se prevé que sea presentado ante un juez de control, quien determinará su situación jurídica conforme a las pruebas y los elementos que se integren a la investigación.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para establecer si el detenido tiene relación con otros hechos delictivos registrados en la zona.

Hallan túnel y narcolaboratorio durante cateo

Días atrás, un presunto laboratorio para el procesamiento de drogas sintéticas fue localizado durante un cateo en la colonia Guadalupe Victoria en el municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, donde autoridades también encontraron un túnel que conectaba dos espacios dentro de un mismo predio.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), el operativo se realizó mediante un trabajo coordinado con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Durante la intervención fueron aseguradas 406 dosis de hierba seca con características similares a la mariguana y 83 dosis de una sustancia granulada con apariencia de cristal.

En el inmueble también se encontraron dos tinacos con capacidad de mil 100 litros cada uno, un dispositivo artesanal para calentar precursores químicos, ollas con residuos de cocción de presunta metanfetamina y un recipiente con restos de pasta que aún se encontraba en proceso de secado.

Además, los agentes localizaron diversos utensilios que presuntamente eran utilizados para filtrar y secar sustancias ilícitas.

Uno de los hallazgos fue un túnel que comunicaba el baño de una de las construcciones con otro espacio ubicado dentro del mismo terreno.

Según el reporte oficial, las fachadas de ambos inmuebles aparentaban corresponder a propiedades independientes.

Los objetos y sustancias asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no confirmaron detenciones relacionadas con este operativo.